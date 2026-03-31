Депутаты Палаты представителей посетили Минский городской технопарк

Резиденты Минского городского технопарка выпускают высокотехнологичную продукцию, которая сегодня востребована практически во всех ключевых отраслях экономики. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко в ходе посещения научно-производственного комплекса. Депутаты знакомились с тем, как на практике реализуются положения закона о государственной инновационной политике и насколько эффективно работают правовые нормы в высокотехнологичной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденты технопарка освоили самые разные сферы: от автомобилестроения и выпуска станков до микроэлектроники и производства мототехники. Здесь также создается сложное оборудование для термообработки – крупные промышленные печи. При этом список направлений постоянно пополняется.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Появились такие направления, не свойственные именно для этой площадки, такие как производство ветеринарных препаратов, производство медицинского оборудования, производство медицинских материалов. Это чистые помещения, это специальные испытательные комнаты, это очень тонкие технологические процессы, которые потребовали много времени и много усилий для того, чтобы их настроить. Сейчас здесь все работает, и происходит выпуск продукции для ветеринарии, для сельского хозяйства, для людей. Около 60 % товаров уходит на экспорт, остальная часть успешно заменяет импорт на внутреннем рынке. Сейчас статус резидента – у более 80 компаний. Все они имеют серьезную поддержку со стороны государства.