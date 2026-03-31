В Бресте раньше времени распустилась магнолия

Ранняя весна пробуждает природу. В Бресте раньше, чем обычно, распустилась магнолия. Еще совсем недавно это растение считалось исключительно южным, а сегодня оно успешно прижилось в наших климатических условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветение теплолюбивого дерева приходится на середину апреля, но в этом году нежные бутоны порадовали уже в марте. Время, когда можно насладиться редкой красотой, крайне непродолжительно. И горожане не теряют ни минуты – делают эффектные кадры даже в пасмурную, дождливую погоду. Такой получилась эта весна – стремительная и щедрая на яркие моменты.

Очень радует, что расцвела магнолия намного раньше. Даже в такую погоду идешь и радует глаз. Люди фоткаются, что очень мило. Заставляет улыбнуться.

Радует всех проходящих мимо людей, радует нас. Здорово. Спасибо этим рукам, которые это выращивают.