В Бресте раньше времени распустилась магнолия
Ранняя весна пробуждает природу. В Бресте раньше, чем обычно, распустилась магнолия. Еще совсем недавно это растение считалось исключительно южным, а сегодня оно успешно прижилось в наших климатических условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цветение теплолюбивого дерева приходится на середину апреля, но в этом году нежные бутоны порадовали уже в марте. Время, когда можно насладиться редкой красотой, крайне непродолжительно. И горожане не теряют ни минуты – делают эффектные кадры даже в пасмурную, дождливую погоду. Такой получилась эта весна – стремительная и щедрая на яркие моменты.
Очень радует, что расцвела магнолия намного раньше. Даже в такую погоду идешь и радует глаз. Люди фоткаются, что очень мило. Заставляет улыбнуться.
Радует всех проходящих мимо людей, радует нас. Здорово. Спасибо этим рукам, которые это выращивают.
Мне очень нравится весенняя атмосфера в нашем городе.
В Бресте магнолия распустилась перед входом в Зимний сад университета имени Пушкина – одной из излюбленных локаций туристов и гостей города. Под его сводами сошлись сразу несколько природных зон: от тропиков до пустынь. Впрочем, там есть на что посмотреть, даже не заходя внутрь.
В Витебской области с приходом тепла активизировались бобры.