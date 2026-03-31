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В Бресте раньше времени распустилась магнолия

31 марта 2026 13:42
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Ранняя весна пробуждает природу. В Бресте раньше, чем обычно, распустилась магнолия. Еще совсем недавно это растение считалось исключительно южным, а сегодня оно успешно прижилось в наших климатических условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте раньше времени распустилась магнолия-2

Цветение теплолюбивого дерева приходится на середину апреля, но в этом году нежные бутоны порадовали уже в марте. Время, когда можно насладиться редкой красотой, крайне непродолжительно. И горожане не теряют ни минуты – делают эффектные кадры даже в пасмурную, дождливую погоду. Такой получилась эта весна – стремительная и щедрая на яркие моменты.

В Бресте раньше времени распустилась магнолия-4

Очень радует, что расцвела магнолия намного раньше. Даже в такую погоду идешь и радует глаз. Люди фоткаются, что очень мило. Заставляет улыбнуться. 

В Бресте раньше времени распустилась магнолия-6

Радует всех проходящих мимо людей, радует нас. Здорово. Спасибо этим рукам, которые это выращивают. 

В Бресте раньше времени распустилась магнолия-8

Мне очень нравится весенняя атмосфера в нашем городе.

В Бресте магнолия распустилась перед входом в Зимний сад университета имени Пушкина – одной из излюбленных локаций туристов и гостей города. Под его сводами сошлись сразу несколько природных зон: от тропиков до пустынь. Впрочем, там есть на что посмотреть, даже не заходя внутрь.

В Витебской области с приходом тепла активизировались бобры.

# Брест # Растения и цветы

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