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Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию

28 мая 2020 16:04
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Новости Беларуси. Почти половина выпускников Витебского меда останется в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»

Это позволит отчасти закрыть вопросы по узким специалистам. Как известно, именно в них сегодня больше всего нуждаются районные больницы.

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию-1

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы перешли в кадровой политике от каких-то решений сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию. У нас все больше и больше абитуриентов обучаются по договорам целевой подготовки. То есть если районная больница понимает, что им в обозримом будущем понадобится специалист данного профиля, заключается договор с выпускником школы, он поступает в медуниверситет и после окончания возвращается в больницу уже подготовленным специалистом.

Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию-4

Таким образом, у районной больницы появилось больше возможностей удовлетворять свою потребность и укомплектовывать кадры в том числе и земляками, где, естественно, больше процент, что этот молодой врач останется и будет трудиться дальше.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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