Караник о целевой подготовке: перешли в кадровой политике от решения сиюминутных вопросов к долгосрочному планированию

Новости Беларуси. Почти половина выпускников Витебского меда останется в области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трудности, с которыми столкнулись медицинские работники во время эпидемии, – это привлечёт в медицину людей или оттолкнёт их?»

Это позволит отчасти закрыть вопросы по узким специалистам. Как известно, именно в них сегодня больше всего нуждаются районные больницы.