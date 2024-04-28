Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению

От локальных инвестиций к более глобальным. В этом плане в последнее время активизировалось сотрудничество с Россией. Как продвигаются топовые двусторонние проекты, в некоторые детали нас посвятил министр промышленности. В частности, Александр Рогожник для программы «Неделя» на СТВ рассказал, как продвигается создание белорусско-российского самолета.

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

Сотрудничество с Российской Федерацией не только самолеты – это большой блок станкостроения, микроэлектроники, аэродромной тематики. Сейчас мы рассматриваем вопрос разработки программы по совместному судостроению. Это большой пласт различных абсолютно проектов, которые дополняют друг друга в Союзном государстве.

Сегодня согласовано 25 проектов, на стадии рассмотрения еще семь. Пять из них уже одобрены российской стороной. Сегодня осталось выбрать совсем небольшое количество ресурсов, но с учетом этих семи проектов они все, безусловно, будут освоены. И с Минпромторгом достигнуты договоренности о выделении еще одного транша под высокотехнологичные совместные проекты.