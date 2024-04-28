Прямой эфир

Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению

28 апреля 2024 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От локальных инвестиций к более глобальным. В этом плане в последнее время активизировалось сотрудничество с Россией. Как продвигаются топовые двусторонние проекты, в некоторые детали нас посвятил министр промышленности. В частности, Александр Рогожник для программы «Неделя» на СТВ рассказал, как продвигается создание белорусско-российского самолета.

Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению-1

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
Сотрудничество с Российской Федерацией не только самолеты – это большой блок станкостроения, микроэлектроники, аэродромной тематики. Сейчас мы рассматриваем вопрос разработки программы по совместному судостроению. Это большой пласт различных абсолютно проектов, которые дополняют друг друга в Союзном государстве.

Сегодня согласовано 25 проектов, на стадии рассмотрения еще семь. Пять из них уже одобрены российской стороной. Сегодня осталось выбрать совсем небольшое количество ресурсов, но с учетом этих семи проектов они все, безусловно, будут освоены. И с Минпромторгом достигнуты договоренности о выделении еще одного транша под высокотехнологичные совместные проекты.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Рогожник

Другие новости рубрики

Все новости
190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей
28 апреля 2024 17:44

190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?
28 апреля 2024 17:44

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский
28 апреля 2024 17:31

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»
28 апреля 2024 17:09

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич
28 апреля 2024 17:08

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС
28 апреля 2024 17:08

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира
28 апреля 2024 17:04

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира
28 апреля 2024 17:03

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС
28 апреля 2024 17:01

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами
28 апреля 2024 14:38

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества
28 апреля 2024 13:45

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?
28 апреля 2024 13:41

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?