«Гироскоп супер, робот – вообще бомба». Рассказываем про нереальную выставку «Космодрайв» в Минске
Космос, развлечения и наука. В Минске продолжает работу научно-фантастическая выставка в сфере высоких технологий «Космодрайв». Это десятки квестов, приключений и аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В неземную реальность вместе с посетителями погрузилась и наша съемочная группа.
Побывать на международной космической станции, определить порог чувствительности своего вестибулярного аппарата и испытать гравитацию. Все это возможно здесь, в Минске на Тимирязева 74А, на научно-фантастической выставке в сфере высоких технологий «Космодрайв». Интересно будет не только детям, но и взрослым.
Выставка очень понравилась, привела двоих своих сыновей со своими друзьями. У младшего день рождения. Думаю, ему очень понравится. И персонал очень вежливый, что очень радует. Гироскоп супер, робот – вообще бомба, еще и с музычкой. Это огонь. Дети в восторге на самом деле.
– Выставка очень интересная. Узнали в интернете про нее, обошли все гироскопы, купол. Побывали, очень интересно рассказывают про наши планеты.
– Мне все понравилось.
Выставка делится на три самостоятельные зоны. Одна из них – штаб подготовки космонавтов. Это небольшой экскурс в историю. После посетитель может отправиться в космос.
В помощь очки виртуальной реальности. Пройдя по специальной трассе, здесь реально и испытать гравитацию на Юпитере. А на мастер-классах можно самостоятельно изготовить световые мечи, уникальное мыло и не только.
Алексей Класковский, экскурсовод:
У нас есть много дополнительно интерактивных зон. Например, гироскоп, где вы сможете проверить свой вестибулярный аппарат Он будет вас вращать по трем осям, и вы сможете пройти ту же подготовку, которую проходят космонавты и летчики. Также у нас есть большой красивый робот Battle King. На нем смогут дети покататься и поуправлять им самостоятельно.
На выставке можно не только развлечься и узнать что-то новое, но полакомиться криодесертом. Кукурузные палочки с жидким азотом не оставят никого равнодушным. Еще есть возможность стать одним из участников космических приключений. Успейте побывать здесь. Выставка продолжит работу до 14 мая.
*На правах рекламы.