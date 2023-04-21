«Гироскоп супер, робот – вообще бомба». Рассказываем про нереальную выставку «Космодрайв» в Минске

Космос, развлечения и наука. В Минске продолжает работу научно-фантастическая выставка в сфере высоких технологий «Космодрайв». Это десятки квестов, приключений и аттракционов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В неземную реальность вместе с посетителями погрузилась и наша съемочная группа.

Побывать на международной космической станции, определить порог чувствительности своего вестибулярного аппарата и испытать гравитацию. Все это возможно здесь, в Минске на Тимирязева 74А, на научно-фантастической выставке в сфере высоких технологий «Космодрайв». Интересно будет не только детям, но и взрослым.

Выставка очень понравилась, привела двоих своих сыновей со своими друзьями. У младшего день рождения. Думаю, ему очень понравится. И персонал очень вежливый, что очень радует. Гироскоп супер, робот – вообще бомба, еще и с музычкой. Это огонь. Дети в восторге на самом деле.

– Выставка очень интересная. Узнали в интернете про нее, обошли все гироскопы, купол. Побывали, очень интересно рассказывают про наши планеты.

– Мне все понравилось.

Выставка делится на три самостоятельные зоны. Одна из них – штаб подготовки космонавтов. Это небольшой экскурс в историю. После посетитель может отправиться в космос.

В помощь очки виртуальной реальности. Пройдя по специальной трассе, здесь реально и испытать гравитацию на Юпитере. А на мастер-классах можно самостоятельно изготовить световые мечи, уникальное мыло и не только.

Алексей Класковский, экскурсовод:

У нас есть много дополнительно интерактивных зон. Например, гироскоп, где вы сможете проверить свой вестибулярный аппарат Он будет вас вращать по трем осям, и вы сможете пройти ту же подготовку, которую проходят космонавты и летчики. Также у нас есть большой красивый робот Battle King. На нем смогут дети покататься и поуправлять им самостоятельно.