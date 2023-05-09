Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?

Новости Беларуси. И о мерах безопасности во время праздничных мероприятий в Минске. Милиция задолго до 9 Мая взяла под контроль площадки, где сегодня пройдут основные торжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попасть на них, нужно пройти досмотр. Выпивших на мероприятия не пустят. В Минске проспект Независимости и улицы на подходах к нему будут оборудованы достаточным числом контрольно-пропускных пунктов.

Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

Перед каждым КПП установят информационный стенд с указанием предметов, запрещенных к проносу. Для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных женщин и родителей с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска. Для удобства рекомендуем приходить на мероприятия заранее.