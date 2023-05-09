Прямой эфир

Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?

09 мая 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И о мерах безопасности во время праздничных мероприятий в Минске. Милиция задолго до 9 Мая взяла под контроль площадки, где сегодня пройдут основные торжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?-1

Чтобы попасть на них, нужно пройти досмотр. Выпивших на мероприятия не пустят. В Минске проспект Независимости и улицы на подходах к нему будут оборудованы достаточным числом контрольно-пропускных пунктов. 

Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?-4

Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси: 
Перед каждым КПП установят информационный стенд с указанием предметов, запрещенных к проносу. Для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных женщин и родителей с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска. Для удобства рекомендуем приходить на мероприятия заранее. 

Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?-7

В центре города сегодня также ограничат движение транспорта. Уже с 15:00 на проспекте Независимости – на отрезке от улицы Ленина до проспекта Машерова – будет ходить лишь автобусы и то без остановок. А вот с 17:00 и до окончания праздничных мероприятий на площади Победы движение всех видов транспорта полностью закроют. Также приблизительно в радиусе одного километра от нее нельзя будет припарковаться. 

# День Победы # общество # Владимир Станилевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Зимнее волшебство» закончилось тысячами смертей. Вот как фашисты издевались над мирным населением
09 мая 2023 06:50

«Зимнее волшебство» закончилось тысячами смертей. Вот как фашисты издевались над мирным населением

«Было отправлено более 3 миллиардов писем». Как в годы ВОВ солдаты связывались с родственниками?
09 мая 2023 06:44

«Было отправлено более 3 миллиардов писем». Как в годы ВОВ солдаты связывались с родственниками?

Делегации из всех районов Минской области возложат цветы к подножью Кургана Славы
09 мая 2023 06:40

Делегации из всех районов Минской области возложат цветы к подножью Кургана Славы