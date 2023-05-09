Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?

Новости Беларуси. И о мерах безопасности во время праздничных мероприятий в Минске. Милиция задолго до 9 Мая взяла под контроль площадки, где сегодня пройдут основные торжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И о мерах безопасности во время праздничных мероприятий в Минске. Милиция задолго до 9 Мая взяла под контроль площадки, где сегодня пройдут основные торжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы попасть на них, нужно пройти досмотр. Выпивших на мероприятия не пустят. В Минске проспект Независимости и улицы на подходах к нему будут оборудованы достаточным числом контрольно-пропускных пунктов.
Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:
Перед каждым КПП установят информационный стенд с указанием предметов, запрещенных к проносу. Для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных женщин и родителей с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска. Для удобства рекомендуем приходить на мероприятия заранее.
В центре города сегодня также ограничат движение транспорта. Уже с 15:00 на проспекте Независимости – на отрезке от улицы Ленина до проспекта Машерова – будет ходить лишь автобусы и то без остановок. А вот с 17:00 и до окончания праздничных мероприятий на площади Победы движение всех видов транспорта полностью закроют. Также приблизительно в радиусе одного километра от нее нельзя будет припарковаться.