«Зимнее волшебство» закончилось тысячами смертей. Вот как фашисты издевались над мирным населением

Виктор Пралич, корреспондент:

В начале февраля 1943 года немецкая разведка докладывает своему руководству, что Росица якобы является опорным пунктом партизан. А местное население всячески помогает им продуктами и одеждой. Как потом оказалось, донесение было ошибкой. Но карательную машину уже не остановить. 16 февраля 1943 года в Росице начинается «Зимнее волшебство».

Есть версия, что в приграничном поселке с Латвией даже была создана карательная школа, где коллаборационистов обучали смертельному ремеслу. Основу отрядов составляли латыши, литовцы, эстонцы и украинцы. Всего – более трех тысяч. Задача была проста: каждую деревню на своем пути грабить, жителей, кто мог нести пользу Германии, гнать в трудовые лагеря, стариков убивать и сжигать вместе с домами.

Елена Минченко, жительница деревни Росица:

Если заходили в деревню, где были вообще одни старики, их расстреливали на месте, чтобы даже не возиться, и забрасывали в огонь, сжигали трупы вместе с горящими домами в деревне. Тех, кто помоложе – их всех прикладами и в сопровождении овчарок сгоняли в наш костел.

Стены костела для 5 тысяч согнанных людей становятся пристанищем. Без еды, сна и в жутком холоде дети, женщины, мужчины, старики находятся 5 дней. Спасение ищут в молитвах. Тех, был не крещен, принимают веру здесь же. На физическую и духовную защиту односельчан становятся местные священники Антоний Лещевич и Юрий Кашира. Первого каратели расстреляют за просьбу отпустить из плена детей и женщин. Второй, когда начнется сортировка людей, с крестом в руках возглавит группу, отправляющуюся на местную конюшню. 700 человек сожгут в ней заживо. Икона, на которой изображены святые мученики Юрий и Антоний на фоне пылающего сарая, сегодня в самом центре костела.

Елена Минченко:

Старики и старухи старались своими телами в огне закрывать малышей, чтобы дать возможность кому-нибудь остаться живыми. Но гитлеровцы такой возможности не давали никому. Когда старики пытались выбросить тельце живого еще ребеночка из огня, в лучшем случае, и я не кощунствую, это тельце расстреливалось из автомата, уже мертвым забрасывалось штыком назад в огонь.

Теми февральскими днями мама, старшая сестра Броня, четырехмесячная Мира и сама 6-летняя Зоя Антоновна могли тоже оказаться в росицком костеле. Но конная упряжка проехала мимо и направилась на железнодорожную станцию «Бигосово». Там уже ждали отправления набитые людьми вагоны. Пункт назначения – концлагерь «Саласпилс». Новую партию заселили в бараки. Спали на опилках. Для поддержания жизни их поили чем-то похожим на чай. Из еды – овес с отрубями. Те ужасы в памяти у Зои Астапкович и сейчас.

Зоя Астапкович, малолетний узник фашистской неволи:

У меня до сих пор голос в голове стоит: «Заберите ребенка!» Меня оторвали от мамы. Мы с сестрой остались. Потом сколько времени прошло, я проснулась – нет Брони. Я побегала по концлагерю, потом ребята мне постарше сказали, что забирали старших ночью, чтобы меньше крику было. Зоя Антоновна пробыла там полгода. В один из дней всех ребят отвезли к большому дому в лесу. Там детишек в качестве рабочей силы разобрали латышские богачи. Год и 8 месяцев маленькая Зоя помогала по хозяйству, пока ее не нашла мама. В скором времени они вместе вернулись на родную Верхнедвищину.

Со своей младшей сестрой Мирой они встретятся спустя 70 лет после разлуки. И это стало для них окончанием вражеской операции «Зимнее волшебство». А сколько еще похожих родных встреч так и не произошло! За время карательной экспедиции были угнаны в концлагеря или на каторжные работы около 7 тысяч человек. Более 13 тысяч – цифры и сегодня достоверно неизвестны – были убиты вражеской пулей или сожжены заживо.

Александр Вашкель, младший научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:

Все они были уничтожены как раз во время карательной операции. Кто прошел концлагеря, по их опросам, воспоминаниям... Собирались данные, проводилось сравнение. 31 марта 1943 года обергруппенфюрер Фридрих Еккельн издает приказ о сворачивании карательной операции «Зимнее волшебство». Нужного результата – в первую очередь 40-километровой «мертвой зоны» – фашисты так и не получили.