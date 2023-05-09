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Делегации из всех районов Минской области возложат цветы к подножью Кургана Славы

09 мая 2023 06:40
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Новости Беларуси. Главной локацией празднования Дня Победы в Минской области станет величественный мемориальный комплекс «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Делегации из всех районов Минской области возложат цветы к подножью Кургана Славы-1

Это безмолвный символ Победы, увенчанный четырьмя обелисками в форме штыков, символизирующих четыре фронта, освободивших Беларусь летом 1944-го. В память о павших к подножью Кургана возложат цветы делегации из всех районов столичной области. Также представители всех административных единиц центрального региона подготовили тематические площадки, на которых гости смогут познакомиться с их историей, подвигами земляков. Окунуться в атмосферу военных событий можно будет в полевом кинотеатре, угоститься военным пайком на полевой кухне, посмотреть реконструкцию фронтовых будней. А также поучаствовать в тематических викторинах и патриотических акциях. 

# День Победы # общество # Фотофакт

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