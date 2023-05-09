Делегации из всех районов Минской области возложат цветы к подножью Кургана Славы

Это безмолвный символ Победы, увенчанный четырьмя обелисками в форме штыков, символизирующих четыре фронта, освободивших Беларусь летом 1944-го. В память о павших к подножью Кургана возложат цветы делегации из всех районов столичной области. Также представители всех административных единиц центрального региона подготовили тематические площадки, на которых гости смогут познакомиться с их историей, подвигами земляков. Окунуться в атмосферу военных событий можно будет в полевом кинотеатре, угоститься военным пайком на полевой кухне, посмотреть реконструкцию фронтовых будней. А также поучаствовать в тематических викторинах и патриотических акциях.