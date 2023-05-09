«Было отправлено более 3 миллиардов писем». Как в годы ВОВ солдаты связывались с родственниками?

Письма с войны. Судя по торопливому почерку, тогда на их написание времени практически не было. Сегодня эти клочки бумаги, пожелтевшие и потертые, – настоящая реликвия. Своего рода эпистолярный учебник по истории, полный переживаний за близких, надежд на скорейшую победу, ненависти к врагу.

Виктор Русецкий, старший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:

Здравствуй, дорогая мамочка. Пошел четвертый год как я не знаю, что там с вами, что с Настасенькой, Валей, Римочкой, Тарасиком, что с моей старушкой. Это письмо от солдата Анатолия Клышко. Оно было написано 3 июня 1944-го. Боец ушел на фронт в первые дни войны. Его попытки узнать о судьбе близких были тщетными. И только после освобождения Минска родные Клышко воссоединились.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Тематика военных писем различная. К примеру, в этом письме боец поздравляет свою любимую с 27-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Конечно, рассказывает немного о себе: почему долго не писал, как у него дела. Всем своим родным передает пламенный привет. И надеется на скорую встречу. А красноармеец Лаврентьев за год до Победы писал с фронта своему отцу. В письме последние новости от сына.

Юрий Карпач, начальник коммерческого отела гродненского филиала РУП «Белпочта»:

Сообщаю, что я назначен на эвакуацию. Завтра отправляюсь в эвакуационный госпиталь. Положение оказалось незавидное, так что придется полежать. Обидно, что я так и не доехал до тебя. Глеб Прокофьев:

Письма с войны – их можно узнать по форме треугольника. Это свернутые простые листы бумаги. Как сложить их, знал даже новичок в военном деле. Прямоугольный лист бумаги по диагонали складывался справа налево, а потом пополам – слева направо. Внизу всегда оставалась узкая полоска. Она служила своеобразным клапаном, который заправлялся внутрь треугольника. Текст оказывался внутри, а на внешней стороне писали данные адресата и имя отправителя.

Во время Великой Отечественной войны почтовые вагоны для противника были стратегическими. Перехваченную корреспонденцию изучали, выуживали из нее необходимую информацию. Чтобы важные сведения не попали таким образом к врагу, к содержанию в письмах было особое внимание. Виктор Русецкий:

Цензурой занимались на различных уровнях. Самый базовый уровень – это уровень того подразделения, той дивизии, полка, где служил военнослужащий.

Письмо в годы войны – это символ надежды. Неслучайно у почтовых вагонов был такой же приоритет, как и у составов с боеприпасами. Считалось, что весточка от родных в разы повышала боевую силу солдата. Юрий Карпач:

Всего за годы войны было отправлено более 3 миллиардов писем. Это где-то 70 миллионов в месяц. В годы войны связь была не только на бумаге. Без перебоев и при любых условиях: на суше, в воздухе и на воде. Более одного миллиона военных связистов стали участниками сражений Великой Отечественной войны. Среди них и Валентина Баранова. До начала службы за полтора месяца 19-летняя Валя прошла интенсивные курсы подготовки. А затем азбука Морзе на долгие 4 года стала ее родным языком.