«Было отправлено более 3 миллиардов писем». Как в годы ВОВ солдаты связывались с родственниками?

Письма с войны. Судя по торопливому почерку, тогда на их написание времени практически не было. Сегодня эти клочки бумаги, пожелтевшие и потертые, – настоящая реликвия. Своего рода эпистолярный учебник по истории, полный переживаний за близких, надежд на скорейшую победу, ненависти к врагу.
Виктор Русецкий, старший научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны:
Здравствуй, дорогая мамочка. Пошел четвертый год как я не знаю, что там с вами, что с Настасенькой, Валей, Римочкой, Тарасиком, что с моей старушкой.
Это письмо от солдата Анатолия Клышко. Оно было написано 3 июня 1944-го. Боец ушел на фронт в первые дни войны. Его попытки узнать о судьбе близких были тщетными. И только после освобождения Минска родные Клышко воссоединились.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Тематика военных писем различная. К примеру, в этом письме боец поздравляет свою любимую с 27-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Конечно, рассказывает немного о себе: почему долго не писал, как у него дела. Всем своим родным передает пламенный привет. И надеется на скорую встречу.
А красноармеец Лаврентьев за год до Победы писал с фронта своему отцу. В письме последние новости от сына.
Юрий Карпач, начальник коммерческого отела гродненского филиала РУП «Белпочта»:
Сообщаю, что я назначен на эвакуацию. Завтра отправляюсь в эвакуационный госпиталь. Положение оказалось незавидное, так что придется полежать. Обидно, что я так и не доехал до тебя.
Глеб Прокофьев:
Письма с войны – их можно узнать по форме треугольника. Это свернутые простые листы бумаги. Как сложить их, знал даже новичок в военном деле.
Прямоугольный лист бумаги по диагонали складывался справа налево, а потом пополам – слева направо. Внизу всегда оставалась узкая полоска. Она служила своеобразным клапаном, который заправлялся внутрь треугольника. Текст оказывался внутри, а на внешней стороне писали данные адресата и имя отправителя.
Во время Великой Отечественной войны почтовые вагоны для противника были стратегическими. Перехваченную корреспонденцию изучали, выуживали из нее необходимую информацию. Чтобы важные сведения не попали таким образом к врагу, к содержанию в письмах было особое внимание.
Виктор Русецкий:
Цензурой занимались на различных уровнях. Самый базовый уровень – это уровень того подразделения, той дивизии, полка, где служил военнослужащий.
Письмо в годы войны – это символ надежды. Неслучайно у почтовых вагонов был такой же приоритет, как и у составов с боеприпасами. Считалось, что весточка от родных в разы повышала боевую силу солдата.
Юрий Карпач:
Всего за годы войны было отправлено более 3 миллиардов писем. Это где-то 70 миллионов в месяц.
В годы войны связь была не только на бумаге. Без перебоев и при любых условиях: на суше, в воздухе и на воде. Более одного миллиона военных связистов стали участниками сражений Великой Отечественной войны. Среди них и Валентина Баранова. До начала службы за полтора месяца 19-летняя Валя прошла интенсивные курсы подготовки. А затем азбука Морзе на долгие 4 года стала ее родным языком.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Я была в роте связи. Телефон, телеграф, аппарат Морзе – больше ничего. Вот это наше оружие. Вот этим оружием мы воевали.
Валентина Баранова начала войну на 1-м Украинском фронте, участвовала в наступательной операции на Берлин. Военные связисты, как и фронтовые почтальоны, зачастую выполняли свою опасную работу – обеспечивали связи и несли вести адресатам, рискуя собственной жизнью. В годы войны письма были тонкой, но очень прочной нитью, которая связывала два мира: фронт и тыл. Неслучайно сегодня письмо-треугольник стало одним из символов Великой Победы.