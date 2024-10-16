5 лет стучались к чиновникам! Как госконтроль помог белорусам в их борьбе за ремонт дороги?

В течение следующей пятилетки в стране будет проведена модернизация всех дорог, которые ведут к агрогородкам. Отдельное поручение главы государства ответственным службам – поддерживать в хорошем состоянии местные и грунтовые дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество полотна все еще в топе обращений граждан, особенно проживающих в сельской местности, где ремонта дорог люди вынуждены ждать по несколько лет. В Могилевской области решить некоторые из них удалось только после вмешательства госконтроля. Насколько дороги дороги местным жителям – подробности у Юлии Мычки.

Пятачок возле магазина деревни Красная Беларусь – место, где заканчивается терпение. Съемочную группу здесь ожидают два десятка местных жителей. На протяжении последних пяти лет люди пытаются достучаться до властей с одной и той же проблемой – дороги. И у каждого своя история, когда их плачевное состояние стало причиной личной трагедии.

Людмила Парфеева, жительница деревни Красная Беларусь:

Скорая в том году стояла часа четыре, наверное, под моими окнами, потому что дальше не прорваться.

Алеся Мельникова, жительница деревни Красная Беларусь:

Обращались в МЧС для того, чтобы скорую вывозили оттуда, вытаскивали вместе с больными. Но когда мы написали об этом факте в райисполком, нам пришел ответ, вот все в документах, что факта такого не было.

Обращение в госконтроль в начале лета, кажется, сдвинуло проблему с мертвой точки. На нескольких улицах службы ЖКХ провели грейдирование, ямочный ремонт остальных дорог пообещали выполнить в третьем квартале этого года.

Вот здесь отписка. Опять-таки переносят, смотрите: «С учетом выделенного финансирования на эти цели». Жители деревни устали от пустых обещаний и не понимают, почему на бумаге одно, а по факту другое. Дмитрий Липский, директор Быховского жилкомхоза, объясняет, что ни одна дорога деревни не попала в титульный список этого года, который гарантирует ремонт.