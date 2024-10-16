5 лет стучались к чиновникам! Как госконтроль помог белорусам в их борьбе за ремонт дороги?
В течение следующей пятилетки в стране будет проведена модернизация всех дорог, которые ведут к агрогородкам. Отдельное поручение главы государства ответственным службам – поддерживать в хорошем состоянии местные и грунтовые дороги, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество полотна все еще в топе обращений граждан, особенно проживающих в сельской местности, где ремонта дорог люди вынуждены ждать по несколько лет. В Могилевской области решить некоторые из них удалось только после вмешательства госконтроля.
Насколько дороги дороги местным жителям – подробности у Юлии Мычки.
Пятачок возле магазина деревни Красная Беларусь – место, где заканчивается терпение. Съемочную группу здесь ожидают два десятка местных жителей. На протяжении последних пяти лет люди пытаются достучаться до властей с одной и той же проблемой – дороги. И у каждого своя история, когда их плачевное состояние стало причиной личной трагедии.
Людмила Парфеева, жительница деревни Красная Беларусь:
Скорая в том году стояла часа четыре, наверное, под моими окнами, потому что дальше не прорваться.
Алеся Мельникова, жительница деревни Красная Беларусь:
Обращались в МЧС для того, чтобы скорую вывозили оттуда, вытаскивали вместе с больными. Но когда мы написали об этом факте в райисполком, нам пришел ответ, вот все в документах, что факта такого не было.
Обращение в госконтроль в начале лета, кажется, сдвинуло проблему с мертвой точки. На нескольких улицах службы ЖКХ провели грейдирование, ямочный ремонт остальных дорог пообещали выполнить в третьем квартале этого года.
Вот здесь отписка. Опять-таки переносят, смотрите: «С учетом выделенного финансирования на эти цели».
Жители деревни устали от пустых обещаний и не понимают, почему на бумаге одно, а по факту другое. Дмитрий Липский, директор Быховского жилкомхоза, объясняет, что ни одна дорога деревни не попала в титульный список этого года, который гарантирует ремонт.
Дмитрий Липский, директор Быховского УКП «Жилкомхоз»:
Мы с самого начала могли бы эту дорогу отремонтировать, если бы у нас появилось какое-то, скажем, дополнительное финансирование, либо мы смогли на чем-то сэкономить. Но учитывая, что дороги – это у нас сегодня, скажем, одна из главных проблем. Мы не успели это в текущем году сделать. Но на следующий год, я думаю, что мы отнесемся к этому вопросу более ответственно в данном населенном пункте и поможем решить проблемы людей.
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