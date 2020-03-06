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Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены

06 марта 2020 06:31
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Новости Беларуси. 6 марта планируется открыть движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С июля эта транспортная артерия была закрыта, что доставляло немало хлопот как автомобилистам, так и пассажирам общественного транспорта.

Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены-1

Напомним, путепровод было решено полностью обновить в связи с неудовлетворительным состоянием балок. В итоге, сооружение почти полностью демонтировали (подробнее здесь). Процесс осложнялся тем, что строители трудились по особому графику, в перерывах между движением поездов.

Кстати, открытие моста должно было состояться только в мае, однако благодаря хорошим погодным условиям это удалось сделать раньше. Но, как отметили в «Гордорстрое», работы на объекте не закончатся. Дорожники будут доделывать подмостовую часть, нанесут разметку, обновят дорожные знаки.

Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 6 марта, но работы ещё не закончены-4

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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