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На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

19 июля 2019 17:59
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Новости Беларуси. Уже 20 июля проехать привычным маршрутом не получится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста-1

Движение по путепроводу закроют для всех видов транспорта. Основные изменения коснутся автобуса № 50С – его маршрут сократится до ЖД вокзала, и в выходные работать он не будет. Также вместо 8-го троллейбуса будет ходить автобус № 908, а маршрут № 63 полностью перенесут на электробусы.

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста-4

Также остановка «Вагоноремонтный завод» временно будет закрыта. Вместо нее пассажирам предлагают воспользоваться остановкой «Щорса».

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста-7

Подробную схему нового движения можно найти на сайте Минсктранса. К слову, мост на Железнодорожной обновят полностью. Строительные работы продлятся до мая 2020 года.

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста-10

На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста-12

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
С 21 июля в связи с прокладкой и ремонтом газопровода там тоже будет происходить закрытие одной полосы для движения.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Каптюх # Фотофакт

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