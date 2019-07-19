На улице Железнодорожной начался капитальный ремонт моста

Новости Беларуси. Уже 20 июля проехать привычным маршрутом не получится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение по путепроводу закроют для всех видов транспорта. Основные изменения коснутся автобуса № 50С – его маршрут сократится до ЖД вокзала, и в выходные работать он не будет. Также вместо 8-го троллейбуса будет ходить автобус № 908, а маршрут № 63 полностью перенесут на электробусы.

Также остановка «Вагоноремонтный завод» временно будет закрыта. Вместо нее пассажирам предлагают воспользоваться остановкой «Щорса».

Подробную схему нового движения можно найти на сайте Минсктранса. К слову, мост на Железнодорожной обновят полностью. Строительные работы продлятся до мая 2020 года.