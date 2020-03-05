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Поздравить не в интернете, а открыткой. К 8 Марта такой подарок можно будет сделать бесплатно

05 марта 2020 19:47
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Новости Беларуси. Белпочта бесплатно доставит открытки к 8 Марта. Таким образом организаторы акции предлагают отказаться от однообразных поздравлений в социальных сетях и сделать самым близким подарок, подписанный своей рукой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравить не в интернете, а открыткой. К 8 Марта такой подарок можно будет сделать бесплатно-1

Купить поздравительную открытку, приуроченную к Международному женскому дню, можно в любом отделении Белпочты. Здесь представлены десятки самых разных карточек. Отправить же открытку бесплатно минчане могли только из Главпочтамта и отделения на Одинцова.

Такую акцию в Минске проводят уже пять лет. К слову, радовать посткроссеров и просто любителей открыток Белпочта старается не только в преддверии праздников.

Поздравить не в интернете, а открыткой. К 8 Марта такой подарок можно будет сделать бесплатно-4

Поздравить не в интернете, а открыткой. К 8 Марта такой подарок можно будет сделать бесплатно-6

Екатерина Журавская, официальный представитель Белпочты:
6 марта у нас проходит день посткроссинга. В каждом отделении почтовой связи Республики Беларусь на отправление почтовой карточки действует 10%-ная скидка.

Поздравить не в интернете, а открыткой. К 8 Марта такой подарок можно будет сделать бесплатно-9

Поздравить не в интернете, а открыткой. К 8 Марта такой подарок можно будет сделать бесплатно-11

# Праздничные даты # общество # Екатерина Журавская # Фотофакт

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