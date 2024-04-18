Движение через «Мядининкай» частично возобновлено

Движение транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе частично возобновлено после ночного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Движение транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе частично возобновлено после ночного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала контрольные службы сопредельной страны оформляли только авто, следующие в Беларусь. Ближе к полудню стали пропускать граждан, следующих с нашей территории в Литву на автобусах и грузовых автомобилях. Легковые авто все еще в режиме ожидания. На их полосах движения стоит спецтехника, задействованная в устранении последствий пожара. Всего, по данным ГПК, перед погранпереходом скопилось порядка тысячи автомобилей.
Литва приостановила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» из-за пожара.