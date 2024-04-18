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Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах

18 апреля 2024 09:13
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Экстремиста с арсеналом оружия задержали правоохранители. Активный участник деструктивных Telegram-каналов, обладающий познаниями по части стрелкового оружия, а также изготовления и использования горючих смесей и взрывчатых веществ, попал в поле зрения сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах-1

Они идентифицировали пользователя, им оказался 27-летний житель Барановичей. Проведя обыск в его доме, были обнаружены и изъяты пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие.

Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах-4

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Мужчина признался, что занимается «черным копательством» и коллекционирует оружие. Также известно, что он наркозависим, в течение долгого времени употребляет особо опасное психотропное вещество мефедрон. В настоящее время проводится проверка, назначен ряд экспертиз, действиям задержанного следователями будет дана правовая оценка. Обращаем внимание, что МВД обладает достаточно широким спектром форм и методов оперативной работы, техническими средствами и специальным программным обеспечением, которые позволяют эффективно идентифицировать злоумышленников.

Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах-7

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Министерством внутренних дел Беларуси введены повышенные меры по обеспечению безопасности граждан. В том числе усилен мониторинг интернет-пространства.

# Милиция Беларуси # общество

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