Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах

Экстремиста с арсеналом оружия задержали правоохранители. Активный участник деструктивных Telegram-каналов, обладающий познаниями по части стрелкового оружия, а также изготовления и использования горючих смесей и взрывчатых веществ, попал в поле зрения сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они идентифицировали пользователя, им оказался 27-летний житель Барановичей. Проведя обыск в его доме, были обнаружены и изъяты пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Мужчина признался, что занимается «черным копательством» и коллекционирует оружие. Также известно, что он наркозависим, в течение долгого времени употребляет особо опасное психотропное вещество мефедрон. В настоящее время проводится проверка, назначен ряд экспертиз, действиям задержанного следователями будет дана правовая оценка. Обращаем внимание, что МВД обладает достаточно широким спектром форм и методов оперативной работы, техническими средствами и специальным программным обеспечением, которые позволяют эффективно идентифицировать злоумышленников.