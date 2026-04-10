Лукашенко: километры между странами – не преграда для выстраивания устойчивых партнерских отношений

В зале Дворца Независимости свои полномочия официально подтвердили главы дипломатических представительств Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира. Обращаясь к послам, Президент Беларуси заявил о готовности развивать сотрудничество по всем направлениям – от экономики до гуманитарной сферы.

Курс на расширение дружественных связей. Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: километры между странами – не преграда для выстраивания устойчивых партнерских отношений. Затронул Александр Лукашенко и тему глобальной безопасности, роли Беларуси в современных международных процессах. Президент отдельно остановился на ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что за конфликтом в Иране важно не забывать палестинский вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Один из крупных конфликтов полыхает у наших южных границ, другой сеет бесчисленные жертвы и разрушения на Ближнем Востоке. Тем самым создают гуманитарные проблемы, давление на мировую экономику, угрозу энергетического и водного кризисов, предпосылки для новых волн беженцев.

Что это? Тревожный набат, приближение очередной глобальной войны или уже ее проявление? Хочется верить, что человечеству хватит мудрости вовремя остановиться и направить силы на созидательные цели на земле и в небе.