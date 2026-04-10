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Чем страх отличается от фобии – узнали в Институте физиологии НАН Беларуси

10 апреля 2026 16:22
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Где та самая грань между нормальным страхом и фобией? Ведь бояться высоты или темноты – это эволюционный механизм. Именно он помог нам выжить. Нормальный страх мобилизует, заставляет быть осторожным. Он проходит, когда исчезает угроза. Фобия остается даже тогда, когда опасности нет, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Триггером может стать что угодно – как возникают фобии, объяснила тренер по НЛП

Чем страх отличается от фобии – узнали в Институте физиологии НАН Беларуси-2

Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
Вообще, страх и фобии – это разные чувства. Потому что страх – это естественная реакция на жизнеугрожающее событие, которое не приносит очевидного вреда для организма. Оно кратковременное – это небольшой стресс, который достаточно быстро проходит. Что касается фобии – это когда страх становится неконтролируемый. Триггером, то есть усковым механизмом страха становится абсолютно любое, совершенно безобидное событие, которое является для других людей неочевидным.

Подробности в видео.

# Психология # Светлана Пашкевич

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