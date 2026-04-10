Чем страх отличается от фобии – узнали в Институте физиологии НАН Беларуси

Где та самая грань между нормальным страхом и фобией? Ведь бояться высоты или темноты – это эволюционный механизм. Именно он помог нам выжить. Нормальный страх мобилизует, заставляет быть осторожным. Он проходит, когда исчезает угроза. Фобия остается даже тогда, когда опасности нет, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Триггером может стать что угодно – как возникают фобии, объяснила тренер по НЛП