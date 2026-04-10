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Какие цифровые валюты будут использовать криптобанки, рассказали в Нацбанке

10 апреля 2026 16:58
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Стейблкоины, биткоин и эфириум. Белорусские криптобанки будут работать с порядком 25 видов цифровых валют. Об этом заявили в Национальном банке. Ранее в стране был подписан указ, направленный на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий. Документ, в частности, предусматривает создание условий для запуска и работы криптобанков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие цифровые валюты будут использовать криптобанки, рассказали в Нацбанке-2

Для допуска на рынок виртуальных активов компаниям необходимо получить статус резидента Парка высоких технологий, а также состоять в специальном реестре Нацбанка. Соответствующая нормативная база сейчас находится в стадии проработки. 

Какие цифровые валюты будут использовать криптобанки, рассказали в Нацбанке-4

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Все необходимые решения на уровне Национального банка и секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий должны быть приняты до 2 июля сего года. До этой даты должен быть определен четкий порядок практических действий и всех подразделений Национального банка по рассмотрению соответствующих обращений о включении организаций в реестр криптобанков.

Создание криптобанков уже вызывает высокий интерес у белорусских компаний и инвесторов. Представители бизнеса активно участвуют в обсуждении и разработке правил их работы. При этом ключевая задача – сформировать не только современную, но и безопасную финансовую систему.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Они участвуют в заседаниях рабочей группы Национального банка. Мы в активном диалоге с ними и по изменению законодательству, и по формированию.

В главном финансовом регуляторе подчеркивают: запуск криптобанков откроет новые возможности как для граждан, так и для бизнеса. В частности, самозанятые смогут получать доход в криптовалюте при соблюдении установленных правил. Кроме того, развитие этого направления может стать дополнительным фактором для привлечения иностранных инвестиций в страну.

# Национальный банк Республики Беларусь # Деньги # Роман Головченко

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