Две научные лаборатории Учебного центра новейших технологий открыли в Минске

Новости Беларуси. Интеллект на перспективу. Две научные лаборатории Учебного центра новейших технологий торжественно открыли в Минске. Ими пополнился высший государственный колледж связи.

Таких IT-классов во всем мире не наберется и полсотни. В Беларуси же лаборатория самая современная. Ее по последнему слову техники оборудовала китайская корпорация с мировым именем.

Новинка позволит готовить специалистов «завтрашнего дня». Учащиеся и сотрудники предприятий теллекоммуникаций освоят здесь самые передовые системы и технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Ходасевич, декан факультета подготовки и переподготовки кадров Высшего государственного колледжа связи:

Студенты, которые прошли это обучение, потом, если попадают после нашего колледжа в соответствующее подразделение, они практически сразу же могут включаться в производственный процесс.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Сегодня уже Республика Беларусь имеет то, что имеют европейские и другие потребители в других странах мира. А это будет очередной шаг поддержки того потенциала, который есть, и, конечно, дальнейшего его развития. Мы должны ввести на ранее построенные сетевые ресурсы новые услуги, как сотовой связи, фиксированной связи, Интернет-технологии. В конце года начнем проект реализации 4G. Дальше технология развивается. И все, что новое в мире есть, мы не отстанем.

Белорусская и китайская стороны подписали договор на передачу оборудования для совместной научной лаборатории. Соответсвующий сертификат международного уровня получил Колледж связи.

Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок – проект китайской корпорации – лидера в сфере IT. Она, к слову, первый резидент в Китайско-белорусском индустриальном парке.

О том, что в Беларуси стоит активно размещать самые передовые китайские технологии, говорил и Александр Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов КНР. Ведь информатизация страны – один из приоритетов развития нашего государства. Тогда за круглым столом у Президента обсуждали возможности сотрудничества. И вот 8 сентября топ-менеджер китайской корпорации уже представил результат договоренностей.

Чжао Сяобин, вице-президент компании «Huawei» (Китай):

Создавая этот центр, мы фокусировали свое внимание на локализации производства и внедрении оборудования, которое будут использовать в вашей стране в сфере коммуникации в будущем, обучая студентов сейчас так, чтобы они смогли успешно работать в системах мобильных операторов, Интернет-провайдеров в ближайшие 5-6 лет. Самых талантливых мы будем приглашать на стажировку в Китай.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Уникальность заключается в том, что мы идем по полному технологическому циклу: подготовка кадров, проектирование, производство на заводе «Промсвязь», сертификация и тестирование. Таким образом, не только покупка, как было раньше, оборудования, например, в Китае, который по тендеру выигрывает китайская компания или другие компании, а именно создание. Таким образом мы фактически открываем новую страницу в сотрудничестве.