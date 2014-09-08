Британцы установили личность Джека Потрошителя, легендарного серийного маньяка 19 века

Новости Великобритании. Британский сыщик-любитель Рассел Эдвардс в сотрудничестве с экспертом в области генетического анализа доктором Яри Лухелайненом смог установить личность легендарного лондонского маньяка 19 века - Джека Потрошителя.

Доказано: Джек Потрошитель - польский эмигрант парикмахер Аарон Косминский, окончивший свои дни в психиатрической лечебнице.

Имя Аарона Косминского на протяжении более чем столетия значилось в списке подозреваемых - 6 человек, подходивших под фоторобот (см.фото), - но доказать причастность не представлялось возможным. Пока...

В 2007 году английский энтузиаст Рассел Эдвардс приобрел на аукционе шаль, которая была найдена рядом с телом Кэтрин Эддоус, одной из 5 жертв Потрошителя в 1888 году.

Платок, до продажи, находился в музее преступности Скотланд-Ярдаю. Однако фактов, подтверждающих его причастность к преступлению не было - только рассказы, передаваемые вместе с вещью из уст в уста.

Рассел Эдвардс:

Но я знал, что натолкнулся на нечто больше, на то, что никто до меня не заметил. С Джеком Потрошителем эту шаль связывает узор - Михайлова ромашка.

Михайлова ромашка - символ христианского праздника, который отмечали 29 сентября в католической церкви и 8 ноября в православной. В Михайлов день было принято отдавать долги.

Рассел Эдвардс:

Эти даты точно совпали с числами последних двух убийства. 29 сентября была ночь, на которой были убиты Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоуз, 8 ноября случилось самое ужасное из убийств - смерть Мэри Джейн Келли.

Благодаря помощи эксперта-генетика, Эдвардс получил материал ДНК у потомков убитой женщины и смог установить: одно из органических пятен на шали принадлежит жертве.

Пазл складывается - платок был на месте преступления! Первая победа получена, теперь англичанин во что бы то ни стало добудет вторую - узнает имя серийного маньяка, рассказывает Daily Mail. Не ему ли принадлежит второе?

Эксперты принялись за изучение ДНК потомков подозреваемых и их сопоставление с фактическим материалом.

Совпадение с ДНК парикмахера Косминского составило 99,2%.

Кроме того, современные технологии позволили экспертам найти выжившие частицы эпителия Косминского на платке. Сомнений быть уже не может.

Все это послужило материалом для книги Эдвардса «Назвать имя Джека Потрошителя» (Naming Jack the Ripper), которая уже скоро поступит в продажу, сообщает Evening Standard.

Справка ctv.by:

Джек Потрошитель объявился в Лондоне ровно 120 лет назад, и в течение долгих месяцев это имя наводило ужас на весь город. Джеку Потрошителю приписывались по меньшей мере 11 убийств, совершенных с апреля 1888 по февраль 1891 года в районе Уайтчапел.

Историки утверждают, что почерк убийцы во всех случаях был безошибочно узнаваем. Немолодых проституток с перерезанным горлом находили на разных улицах одного из районов города. Но больше шокировало другое: убийца препарировал трупы, оставляя внутренности жертв лежать рядом с их обезображенными телами.