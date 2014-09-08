БРСМ к своему 12-летию получил аккредитацию в Европейской волонтерской службе и создает членский билет в виде банковской карточки

Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи получил аккредитацию в Европейской волонтерской службе. Это значит, что тысячи волонтеров БРСМ смогут помогать не только в Беларуси, но и в европейских странах.

Впрочем, это не единственное достижение самой массовой молодежной организации Беларуси. 8 сентября союзу исполняется 12 лет. И в честь праздника он запускает новое мобильное приложение, а также сайт проекта «100 идей для Беларуси».

Уже 1 октября члены БРСМ смогут опробовать еще одно электронное нововведение – членский билет в виде банковской карточки.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Членский билет должен приобрести какую-то функциональную нагрузку, в частности, практическую нагрузку. С 14 лет, получая членский билет, уже молодой человек будет знать, что такое безналичный расчет, что такое банк, что такое кредитная карточка. Это наш в том числе вклад в финансовую грамотность совместно с Национальным банком Республики Беларусь.

Белорусский республиканский союз молодежи реализует множество различных проектов. Один из последних – «Молодежь Беларуси: традиции и будущее». Это открытый диалог, в котором сможет поучаствовать каждый из нас. Главная цель проекта – предоставить молодым людям возможность заявить о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первокурсник Егор в свои 18 – уже председатель Молодежного парламента. Деятельность законотворческая для парня — дело новое и ответственное. Но, несмотря на это, студент и учиться успевает, и решает насущные проблемы своих сверстников.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты депутатов при Минском городском Совете:

По проектам, которые молодежная палата реализовала в столице сегодня можно перечислять огромное количество. Мы проводим периодически определенного рода мероприятия, культурно-массовые мероприятия для молодежи.

А карьера этого человека от политики далека. Но польза от его работы – не меньше. Студент 5 курса БНТУ уже в шестой раз свои каникулы проводит на стройке. Этим летом бригада Андрея работала над животноводческой фермой в Заславле. Такие строй-отряды – что называется «фишка» БРСМ. К тому же прибыльная.

Андрей Духновский:

Смена деятельности — это и есть отдых. Когда ты учился целый семестр, а пойдешь на стройку, поработаешь физически. Мы отдыхали в субботу, в воскресенье. Нам этого было достаточно.

Внести свою лепту в жизнь страны с БРСМ может каждый. Такая позиция у самой массовой молодежной организации Беларуси. Как это сделать – обсуждали в Минске. Там стартовал специальный форум. Молодые люди предлагали свои идеи и обсуждали их со властью. Сейчас мероприятие проходит на уровне городов и районов. Общереспубликанский открытый форум планируется провести в декабре 2014 года.

Евгений Харук, секретарь по ОО «БРСМ» БГУ:

Важно быть услышанным, показать себя, высказать свое мнение. Задать интересующие их вопросы, решить какие-то свои проблемы. Этот открытый диалог поможет высказаться молодежи, предложить новые проекты, выходы из сложных ситуаций, проблем, задать вопросы, которые их больше всего интересуют.

За 12 лет БРСМ реализовало сотни проектов. Для самого известного из них, проекта «Сто идей для Беларуси», совсем недавно создали мобильную версию сайта. Таких сюрпризов, обещают активисты, будет еще много.