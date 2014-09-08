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Британия ликует: супруга принца Уильяма ждет второго ребенка

08 сентября 2014 10:50
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Новости Великобритании. Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин ждет второго ребенка.

Официальное заявление сегодня утром появилось на странице Британской монархии.

Сообщение Британской монархии в Facebook:
Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что герцогиня ждет второго ребенка. Королева и все члены семьи очень счастливы и рады этой новости. Как и во время первой беременности, герцогиня страдает от токсикоза, поэтому не будет сопровождать принца Уильяма на запланированном мероприятии сегодня в Оксфорде. Герцогиня останется в Кенгсингтонском дворце под присмотром врачей.

Пол второго ребенка королевской пары пока не раскрывается.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые стали родителями летом прошлого года.

Мальчика назвали Джордж Александр Луи. Ребенок весом 3 килограмма 800 граммов появился на свет в лондонской больнице Святой Марии, которую ни одну неделю осаждали не только журналисты, но и простые британцы.

Как это было – смотрите видео.

# общество # Фотофакт # Королевская семья # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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