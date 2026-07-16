Международный пресс-центр открылся на «Славянском базаре в Витебске»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – главное музыкальное событие лета – сегодня, 16 июля, церемония торжественного открытия. Форум, наполненный идеей созидания, мира и совместного развития, собирает единомышленников уже в 35-й раз. В 2026 году – представители более 50 стран, и это яркое проявление культурной дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно под личным патронатом Александра Лукашенко «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси и настоящим мультикультурным брендом. Чем живет юбилейный фестиваль, мир узнает благодаря журналистам. В Витебске сегодня для них торжественно открылся Международный пресс-центр. В этом году к форуму как никогда приковано внимание интернет-сообщества. Освещать творческие события приехало множество блогеров. Самой юной из них всего 8 лет, но контент для своей аудитории она создает наравне со взрослыми коллегами. Вся большая команда репортеров работает в режиме реального времени, оперативно освещая ключевые события фестивальной программы. Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара».

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Они будут говорить о мире, о дружбе, о нормальных человеческих отношениях. Это самое важное, что несет этот фестиваль, который проходит под патронатом нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Вот именно поэтому мы всегда рады видеть в Витебске и журналистов, и артистов, и самое важное – обычных людей, которые сюда приезжают, окунуться в эту чудную атмосферу. Телеканал СТВ традиционно широко освещает фестиваль. Уже 8-й год в Витебске работает выездная студия программы «Новое утро» телеканала «РТР-Беларусь». Команда проекта выходит в эфир в естественных декорациях праздничного города, чтобы с самого утра заряжать зрителей позитивом и делиться новостями из фестивальной столицы.