Два новых студенческих общежития построят в Минске

Новости Беларуси. В минском студгородке строят два новых общежития. Там будут жить студенты медицинского университета и БГУИР. Между собой здания объединены пристройкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие завершают возведение коробки общежития БГМУ. Сейчас специалисты заняты кровельными работами и утеплением фасада. Идет укладка полов. Штукатуры работают на 10 и 11 этажах. В каждом блоке общежития будет по две комнаты, кухня, раздельный санузел. В здании также оборудуют спортивный и актовый залы, а на каждом этаже разместятся комнаты для учебы. На цокольном – прачечная. Получить места здесь смогут 500 студентов.

Алексей Катичев, начальник студенческого городка БГМУ:

Политика нашего университета строится на том, что мы никому не предоставляем преимущество. У нас все студенты, будь то белорусские или иностранные, находятся в равном положении. И скорее всего, что все факультеты попадут в новое общежитие, как и все факультеты на данный момент у нас проживают в студенческой деревне, в общежитии. Мы обращаем внимание и деканат на успеваемость студентов, на их вовлеченность в общественную жизнь университета, общежития. Но и наши старые общежития ничем не хуже, только что возраст. А так там абсолютно комфортные условия для проживания студентов всех факультетов нашего университета.