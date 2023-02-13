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Мемориальный комплекс в Озаричах приобретёт новый вид

13 февраля 2023 06:58
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Новости Беларуси. Мемориальный комплекс в Озаричах приобретет новый вид. В 2023 году на скорбном месте начнется масштабная реконструкция. Первый в годы Великой Отечественной войны биологический лагерь смерти создавался оккупантами, чтобы заразить тифом советских солдат и сдержать наступление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориальный комплекс в Озаричах приобретёт новый вид-1

План фашистов провалился – инфекция поразила тысячу красноармейцев, из них погибли около 100. Жертвы среди мирных жителей были значительнее – за 10 дней от болезни и голода в лагере умерли более 20 тысяч человек. Новый мемориал отобразит всю боль трагедии белорусского народа. Эскиз будущего проекта уже разработан. Около 8 месяцев над ним трудился архитектор Сергей Первицкий. Комплекс в Озаричах станет масштабнее, и в нем появятся новые элементы.

Мемориальный комплекс в Озаричах приобретёт новый вид-4

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта «Реконструкция мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти»:
Будет мемориальный элемент, посвященный памяти жертв, и будет памятный знак, посвященный подвигу военных медиков, которые остановили эпидемию тифа. Потому что в лагере проводилось сознательное заражение людей тифом. Он расширяется по площади, то есть размер участка, грубо говоря, будет 100 х 200 метров, и весь участок будет насыщен мемориальными элементами.

Мемориальный комплекс в Озаричах приобретёт новый вид-7

За свою предыдущую работу (комплекс в «Оле») архитектор получил государственную премию «За духовное возрождение». В Год мира и созидания в Гомельской области завершится создание мемориального кольца, в который входят объекты «Партизанская криничка», «Ола», «Операция «Багратион», «Красный Берег» и «Озаричский лагерь смерти».

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# Памятники # общество # Сергей Первицкий # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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