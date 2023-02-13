Зима с разных ракурсов. В слуцкой галерее открылась вставка пейзажей

Новости Беларуси. В слуцкой Галерее искусств имени Владимира Садина можно оценить красоту зимних пейзажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлено около 30 работ белорусских художников. На полотнах зима с разных ракурсов: классический городской и деревенский пейзаж, авангардная палитра и морозные сказочные фантазии. В разных творческих стилях авторы передают свое видение снежной поры года. Большая часть работ посвящена слуцкому краю.

Ирина Дубовская, заведующая филиалом Галереи искусств имени В.С. Садина Слуцкого краеведческого музея:

На выставке представлены работы таких знаменитых белорусских художников, которые являются уроженцами нашей слуцкой земли. Это знаменитый художник, который писал в технике акварели, Иван Михайлович Протасеня. На выставке в частности представлены его четыре работы, которые выполнены где-то в 70-80-е годы прошлого века. Это дар художника своей малой родине.

Кроме того, представлены в экспозиции четыре работы Владимира Садина – одного из основателей современной белорусской художественной школы, который воспитал целую плеяду талантливых учеников. Полюбоваться зимними пейзажами можно до наступления календарной весны.