Зима с разных ракурсов. В слуцкой галерее открылась вставка пейзажей

Новости Беларуси. В слуцкой Галерее искусств имени Владимира Садина можно оценить красоту зимних пейзажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В слуцкой Галерее искусств имени Владимира Садина можно оценить красоту зимних пейзажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь представлено около 30 работ белорусских художников. На полотнах зима с разных ракурсов: классический городской и деревенский пейзаж, авангардная палитра и морозные сказочные фантазии. В разных творческих стилях авторы передают свое видение снежной поры года. Большая часть работ посвящена слуцкому краю.
Ирина Дубовская, заведующая филиалом Галереи искусств имени В.С. Садина Слуцкого краеведческого музея:
На выставке представлены работы таких знаменитых белорусских художников, которые являются уроженцами нашей слуцкой земли. Это знаменитый художник, который писал в технике акварели, Иван Михайлович Протасеня. На выставке в частности представлены его четыре работы, которые выполнены где-то в 70-80-е годы прошлого века. Это дар художника своей малой родине.
Кроме того, представлены в экспозиции четыре работы Владимира Садина – одного из основателей современной белорусской художественной школы, который воспитал целую плеяду талантливых учеников. Полюбоваться зимними пейзажами можно до наступления календарной весны.
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