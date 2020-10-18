«Два механизатора получили около 4 тысяч рублей». Как председатель наладил работу СПК, а теперь благоустраивает агрогородок

Новости Беларуси. 16 октября мир отмечал профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней – от бригадира до Президента страны. Да, вот такой еще один повод. Весьма неожиданный. День босса или День шефа называется он, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Придумала все американка еще в 1958-м. Спустя несколько лет празднику придали статус официального. Основной посыл: в этот день нужно вспомнить, что руководитель – это профессия, это работа без отдыха, это ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей, и еще о том, что шеф – это прежде всего человек. Руслан Гоманчук работает руководителем уже четвертый год. Это история, когда сын токаря и ретушера вдруг нашел себя в аграрной сфере. В передовые по Гродненскому району вывел одно из самых слабых хозяйств. Когда сам себя взял на слабо и когда получилось. День шефа Галина Буро провела в полях, и, кажется, ни разу не пожалела.

Руслан Гоманчук, председатель сельхозпредприятия «Нива-2003»:

Рабочий день начинается с того, что я проезжаю по всем структурным подразделениям, в частности по всем фермам. Объезд мой заканчивается в 07:30, до момента начала проведения планерки. И с восьми часов обычная трудовая деятельность. Конечно же, то время, которое уделяешь работе, как-то сводить к законодательству или к положенным часам, сколько ты отработал... Этому человеку, однозначно, в сельском хозяйстве места нет. Термин «рабочий день» вообще, наверное, не употребляется в лексиконе. Вот это творческая работа. Это творческая работа каждый день. По 200 километров на машине ежедневно. Хозяйство немаленькое – от агрогородка Ратичи до самого Августовского канала (это три объединенных бывших колхоза). В его случае движение – это работа. На полном приводе в поле, где кипит уборка кукурузы. Агрономическое образование для руководителя СПК только в плюс.

Руслан Гоманчук возглавляет СПК «Нива-2003» уже четвертый год. Признается, что в сельское хозяйство попал случайно. Родители городские: отец – токарь, мать – ретушер. А он учился в училище на строителя, но на практике работа не понравилась. Решил поступать в институт, почему-то выбрал аграрный. Оказалось, судьба. Быстро стал главным агрономом. Но, когда в 37 лет получил предложение стать у руля соседнего СПК, согласился не сразу.





Руслан Гоманчук:

Когда была предложена должность руководителя хозяйства (вы же понимаете, это и животноводство, и бухгалтерский учет, и экономика, и еще свиноводство, с этой отраслью вообще никогда не сталкивался, не имел понятия, что это такое), конечно, было страшно. Но, наверное, еще было страшнее сказать «нет» не то что председателю райисполкома, а самому себе. Так и взял сам себя на слабо. Хозяйство на тот момент переживало не лучшие времена, даже не хватило до лета фуражного зерна – докупали. Пришлось, как говорится, засучить рукава. Почистил кадры, штат сократил на 75 человек, каленым железом выжигал пьянство и тунеядство на рабочем месте. Купил новую технику, благодаря чему расширил площади самой денежной культуры – рапса. В экономическом отчете стали появляться плюсы, а средняя зарплата выросла в два раза. Свежий пример: на осенней посевной два механизатора получили под 4 000 рублей.

Иван Матюк, заместитель председателя сельхозпредприятия «Нива-2003»:

И урожай стали получать больше, и молока стали доить больше. Производство увеличивается с каждым разом. Поэтому я считаю, что очень грамотный, целеустремленный руководитель. Вот такой руководитель должен быть на современном этапе, потому что уже старые руководители видят не то, что молодежь видит.

А в 2020 году здесь и вовсе поставили рекорд. Впервые в истории СПК «Нива-2003» заняло первое место по урожайности зерна и рапса в Гродненском районе. Чтобы вы понимали, конкуренцию составляли именитые сильные хозяйства. Руслан Гоманчук:

В хозяйстве нашем получена урожайность озимого рапса около 7 тонн с гектара. И урожайность зерновых и зернобобовых составила порядка 9 тонн с гектара. Теперь планку лидерства понижать не намерен, ведь он умеет преодолевать трудности и точно не из тех, кто руководит, не выходя из кабинета.

Руслан Гоманчук:

Когда стал руководителем, в первое время, купил 5-7 костюмов, думал, для работы, как положено, все-таки совсем другой уровень. А как практика показывает, моя повседневная одежда – это не костюмы и туфли, джинсы, рубашка, а в большинстве случаев чуть ли не спортивный костюм. И все же львиная доля успеха, Руслан Гоманчук уверен, – это трудолюбивые люди, которые живут в этой местности. Считает себя требовательным руководителем, но в то же время справедливым, который будет стоять горой за своих работников.





Галина Буро, корреспондент:

Особое внимание уделяется социальной сфере. Жилье – немаловажный фактор, чтобы укорениться на селе. Потому руководитель стремится обеспечить им своих работников. Есть в резерве квартиры для тех, кто решит сюда переехать. А в планах – начать строительство домов.

Он всегда за семейный очаг. Многодетный отец, жена – врач. Вот и его председательская мечта о таком простом и важном.

Руслан Гоманчук:

Построить детскую площадку – это задача номер один в плане благоустройства территории нашего агрогородка. Потому что, когда слышно, как детки играют в футбол, на роликах, на велосипедах, какие-то там игры, это говорит о том, что населенный пункт продолжает жить.