О снижении рождаемости, поддержке семей и сокращённом рабочем дне для многодетных мам. Большой разговор с Ириной Костевич

Новости Беларуси. На неделе в День матери с министром труда и социальной защиты нашей страны встретились многодетные мамы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди интересных предложений – 7-часовой рабочий день для многодетных родителей. Шла речь и о семейном капитале: о выплате многодетным семьям 22,5 тысяч рублей за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка. Об этом и не только поговорили с Ириной Костевич, министром труда и социальной защиты Беларуси. Количество мам за пять лет сократилось более чем на 100 тысяч Евгений Поболовец, СТВ:

Традиционно белорусские семьи были достаточно большими по своему составу еще в начале XX века. Но потом, в 90-е годы этого же века, случилось падение, демографическая яма по ряду различных причин. Своевременно государство отреагировало, приняло большой пакет мер государственной поддержки. Как вы считаете, насколько сегодня эффективно работают такие механизмы?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

У демографического развития есть свои законы, и прежде всего на уровень рождаемости влияет структура населения. Что мы сегодня наблюдаем? Наблюдаем сокращение численности женщин детородного возраста или, как говорят, фертильного возраста – до 49-и лет. Это как раз то, про что вы говорите. Сейчас пришли в детородный возраст мамы, женщины – поколение 90-х. И если посмотреть на цифры, то самый активный детородный возраст – это 20-34 года – на них приходится около 80 % рожденных детей. Так вот количество этих мам за пять лет сократилось более чем на 100 тысяч. Простая математика: если бы у нас были эти 100 тысяч мам, которых мы недополучили в связи с тем, что был спад в 90-е годы, то мы бы получили дополнительно за пять лет 100 тысяч деток – в год это почти 20 тысяч детей. Но на рождаемость влияет не только количество мам детородного возраста. Конечно же, влияет уровень брачности, а он у нас сегодня достаточно низкий; уровень разводимости, а он у нас сегодня достаточно высокий. Это возраст вступления в брак – чем позже вступаешь в брак, тем позже появляются дети – соответственно, очень сложно родить трех-четырех и пять деток. И сегодня, если посмотреть на возраст вступления в брак, – мужчины вступают в 28 лет, женщины в 26-ть. Если посмотреть с 1995 года (это 25 лет) – на четыре года позже стали в брак вступать мужчины, на четыре года позже в брак вступать стали женщины. Евгений Поболовец:

Почему так происходит? В 2015 году мы получили пик – 119 тысяч детей, а уже с 2018 года мы увидели волну, которая стала снижать нам рождаемость Ирина Костевич:

Это мировой тренд, мы видим в Европе сегодня в брак стали вступать позже. Почему? Потому что изменились ценности. Поколение молодежи сегодня имеет другие ценности: карьера, образ жизни, стиль жизни другой. Ну и, наверное, больше хотят свободы, потому что дети – это ответственность, это действительно тяжелый труд. Поэтому видя, что происходит сегодня с демографией, происходило на протяжение последних 10 лет... Хотя надо признать, что уровень рождаемости детей более 100 тысяч детей мы наблюдали с 2007 по 2017 год. 10 лет мы превышали планку более 100 тысяч деток. Мы увидели, что в 2015 году мы получили пик – 119 тысяч детей, а вот уже с 2018 года мы увидели эту волну, которая стала снижать нам рождаемость. Волнообразные демографические процессы, в которых имеют место быть процессы роста и, конечно же, спада. Да, действительно, с 2011 по 2015 год мы принимали активные меры. Вот эти активные меры дали тот эффект – пик в 2015 году.

Евгений Поболовец:

Давайте напомним, какие-то основные выделим из этих мер поддержки. Ирина Костевич:

Это увеличение размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Евгений Поболовец:

Это касается всех мам? Ирина Костевич:

Конечно. Это изменение или усиление жилищно-кредитной политики – это очень важная мера, льготные кредиты на строительство жилья. Поэтому, конечно, это оказало свой эффект. Но мы видим, что с 2018 года уже сокращается количество рожденных деток. Но супермера – это семейный капитал. И если количество рожденных первых и вторых деток сокращается, а вообще эксперты утверждают, что любая мера активная и на нее откликаются родители, семьи откликаются первые три-четыре года. Мера устаревает и активность со стороны семей, отклик как бы снижается, надо что-то новое. Поэтому семейный капитал нам действительно дал супер-эффект. Сегодня у нас 110 тысяч многодетных семей и мы наблюдаем на протяжение работы семейного капитала серьезный значительный рост. Евгений Поболовец:

Давайте напомним, что такое семейный капитал. Может быть, не все понимают. Количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза, на 40 %. Поэтому мы пошли на дальнейшее развитие семейного капитала Ирина Костевич:

Программа семейного капитала «стартанула» в 2015 году. До 2019 года семейный капитал предполагал, что он назначается семьям, которые родили третьего и последующего ребенка (размер семейного капитала – это 10 тысяч долларов), но этот семейный капитал замораживался на 18 лет. Мы проанализировали в 2019 году практику, как работает семейный капитал – количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза, на 40 %. Поэтому мы пошли на дальнейшее развитие семейного капитала. Единственно, мы уже пошли в белорусских рублях. С 1 января 2020 года семейный капитал назначается для семей, которые родили третьего либо последующего ребенка в размере 22 500 рублей. Но мы пошли дальше – и это было тоже предложение, мы услышали многодетные семьи – дали право досрочного использования семейного капитала. Что такое досрочное использование? Три направления. Это жилье (возможность использовать для строительства жилья) – надо сказать, что эта мера касается только тех, кто нуждается в жилье, это те, кто сегодня стоит на очереди нуждающихся. Вторая мера – это получение образования, третья меря – это медицинские услуги. Евгений Поболовец:

Анализ ситуации что показывает – по какому из этих трех направлений белорусские семьи предпочитают тратить семейный капитал? Ирина Костевич:

24 тысячи воспользовались этим правом. Если посмотреть по направлениям, то, конечно же, 90 % – это жилье. 6 % – это образование для старших деток, и 4 % – это медицинские услуги. Евгений Поболовец:

Есть определенный тренд, чтобы жить без детей. На западе это явление называется чайлдфри. Насколько такое устройство общества оказывает влияние на белорусов и может ли в какой-то перспективе пошатнуть наши традиционные устои? Пожить для себя – я это оцениваю как эгоизм

Ирина Костевич:

То, что сегодня существует это направление... ну, наверное, прежде всего пожить для себя – я это оцениваю как эгоизм. Если боязнь ответственности, потому что воспитание детей – это действительно тяжелый труд, ответственность, неуверенность в завтрашнем дне, то это, наверное, больше страх, это слабохарактерность. Если говорить про нас, про белорусов, дети – это большая ценность. Евгений Поболовец:

Личный вопрос: вы в каком возрасте стали матерью? Ирина Костевич:

В 22 года. Евгений Поболовец:

Я отцом стал в 20 лет, то есть мы с вами из того поколения. Надо идти в школы и рассказывать про основы семейной жизни Ирина Костевич:

Мы сегодня понимаем, что надо серьезно разворачивать информационную работу, и не только с молодым поколением (со студентами, с 25-летними), но надо идти в школы и рассказывать про основы семейной жизни, потому что престиж семьи, ценность семьи… Некоторые эксперты утверждают, что человек, который живет в браке – не важно, мужчина это или женщина – продолжительность жизни у него больше. Поэтому я думаю, что мы здесь больше должны популяризировать семейные ценности. И при этом, конечно, семья – это не только муж и жена. Самое главное говорить, что это семья с детьми. Потому что семья с детьми, крепкая семья – это вообще настоящее и будущее государства. Любого – я думаю, здесь никто не поспорит.

Евгений Поболовец:

Есть предложение (как я понимаю, с мест поступило) перейти на семичасовой рабочий день для родителей, которые воспитывают трех и более детей. Напомню, что сейчас каждый из таких родителей имеет право взять один оплачиваемый выходной в течение рабочей недели. Была такая льгота, на которую не очень охотно шли работодатели. Под разными предлогами старались как-то от этой темы уходить. И вот поступило предложение сделать вместо восьмичасового рабочего дня семичасовой. Как вы относитесь к этой инициативе? И если вы ее поддерживаете, как скоро мы сможем увидеть ее реализованной? О сокращении рабочего дня с 8 до 7 часов для многодетных мам: «При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день» Ирина Костевич:

Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам, на этой площадке было активно поддержано, перейти на гибкий график, сокращенный с восьми до семи часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день. Нас поддержали, в 2021 году мы будем входить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали. Евгений Поболовец:

Существует ли такая ситуация, когда на определенные должности мужчинам отдается большее предпочтение, чем женщинам? Тем более женщинам, которые воспитывают трех и более детей. Последние данные: по мужчинам уровень безработицы – 5,2 %, по женщинам – 3 % Ирина Костевич:

Сегодня женщина активно задействована на рынке труда, и мы, в принципе, не представляем белорусский рынок без женщины. Если посмотреть по занятости, то среди занятых 55 % – это женщины. Подтверждение? Подтверждение. При этом я хочу сказать, что среди женщин, которые заняты на рынке труда, почти 45 % – это женщины, которые воспитывают детей до 18 лет. Значит, женщины, которые воспитывают детей, сегодня находят себя на рынке труда. Проанализировали уровень безработицы, кто сегодня больше в поиске работы – мужчина либо женщина? Последние данные: по мужчинам уровень безработицы – 5,2 %, по женщинам – 3 %. К этой цифре надо с двух сторон подходить. То, что низкий уровень безработицы по женщинам, говорит о том, что женщина больше ценит свое рабочее место. Если посмотреть на время поиска работы, то мужчина в среднем ищет восемь месяцев работу, женщина девять. Как раз подтверждает то, что есть определенная проблема в поиске работы. Поэтому, получив рабочее место, женщина держится за него и ценит это рабочее место. Это действительно помогает женщине удержаться на рынке труда. А с точки зрения карьерного роста я бы не сказала, что есть некая дискриминация. Потому что занять должность руководителя, стать депутатом – сегодня это тоже можно аргументировано показать на цифрах. Если парламентарий, женщин-депутатов сегодня почти 35 %, если мы говорим про госслужбу, 70 % – это женщины, среди них почти 42 % – это женщины-руководители. Это действительно аргумент. Экспертные оценки говорят, что среди руководителей женщины тоже занимают более 40 %. Поэтому женщина действительно заняла серьезную позицию на рынке труда. Самое главное – все это зависит от ее личных компетенций и тех личных целей, которые она ставит себе по жизни.

Евгений Поболовец:

Остаются ли в Беларуси специальности, на которые никогда не возьмут женщину, а возьмут только мужчин? Есть еще такое? Женщину не возьмут в профессию только если на этом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда Ирина Костевич:

Есть список профессий, которые запрещены для женщин, их 182. Конечно, мы пошагово, на протяжении ряда лет шли, этот перечень сокращается, но к этому списку тоже надо подойти с осмыслением. Женщину не возьмут в профессию только если на этом предприятии эта профессия действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает, что это рабочее место не вредное и не опасно для здоровья женщины, то, бесспорно, ее возьмут в эту профессию. Если по списку женщина не может работать водителем большегрузных автомобилей, то есть сегодня факты, когда женщина работает, но работает на современном автомобиле. Мы прежде всего работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен. Евгений Поболовец:

А есть ли у нас такая профессия, на которой работает одна женщина в Беларуси? Ирина Костевич:

Сегодня в Belavia две женщины работают в качестве второго пилота, они управляют Boeing. Евгений Поболовец:

Управляют Boeing? Ирина Костевич:

Да. Вот подтверждение. Евгений Поболовец:

Как выстроена обратная связь? Как можно быстро и эффективно решить ту или иную проблему? Если мама на селе и не может доехать до столицы, то я выезжаю в районы