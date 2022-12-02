Председатель «Белой Руси»: этот год позволил всколыхнуть народную память, пробудить интерес к истории у многих людей

Новости Беларуси. Тысячи мероприятий и проекты, которые будут служить еще многим поколениям белорусов. В Гродно участники общественного объединения «Белая Русь» подводят итоги работы в Год исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча неслучайно прошла в Гуманитарном колледже, одном из старейших в стране, основанном в конце XIX века. Потому у педагогов и учащихся появилась идея превратить его в колледж-музей. Оформили тематически коридоры и аудитории: одна из них – в духе белорусской культуры, вторая – посвящена памяти учащихся колледжа Николая Слатвинского и Ольги Соломовой, которые героически погибли во время Великой Отечественной войны. В 2022 году нашлись доказательства версии о расстреле фашистами педагогов колледжа. Сохранять историческую память участники объединения «Белая Русь» намерены и дальше.

Елизавета Боровская, учащаяся Гуманитарного колледжа Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В нашем колледже на постоянной основе проводятся такие мероприятия, как акция «Память», «Мы лучшие», конкурс на лучшее исполнение гимна. Я считаю, что все эти мероприятия и вообще историческая память – это очень важно для подрастающего поколения, чтобы помнить о том, что было тогда и для чего все это было сделано.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Этот год позволил всколыхнуть народную память, обратиться к истокам, закрыть те белые пятна, которые были в нашей истории. И, что самое главное, с моей точки зрения, пробудить интерес к истории у многих людей, которые ранее относились к этому достаточно равнодушно. И это не просто праздное любопытство, это понимание своих истоков, своих корней и, что очень важно, нахождение оснований для движения в будущее.