«Новые форматы светодиодных экранов». Как может измениться наружная реклама в Минске

Новости Беларуси. Новые тенденции развития рынка наружной рекламы в Минске. В Мингорисполкоме прошло рабочее совещание с представителями МАРТ, структурных подразделений и рекламного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент в городе будет сделан на новые форматы информационных баннеров, конструкции станут более интересными и смотрибельными, с учетом современных тенденций. Есть предложения. Идет поиск новых решений.

Всего в столице насчитывается свыше 5 000 щитов с наружной рекламой. Ставку планируют сделать на качество и технические требования к размещению конструкций. Также планируется чаще использовать баннеры со светодиодными экранами.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Идет вопрос не о количестве размещения, а о качестве. О качестве социальной рекламы, представленной в целом рекламы. Также мы бы хотели видеть новые форматы светодиодных экранов, которые мы бы хотели обсудить с нашими рекламодателями, готовы ли они идти на дополнительные расходы, чтобы реклама была более интересной, более смотрибельной. Город имеет свою часть дохода от размещения рекламы. Появляется очень много белорусских производителей, которые тоже находят свою нишу в стране.