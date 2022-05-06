Прямой эфир

«Новые форматы светодиодных экранов». Как может измениться наружная реклама в Минске

06 мая 2022 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые тенденции развития рынка наружной рекламы в Минске. В Мингорисполкоме прошло рабочее совещание с представителями МАРТ, структурных подразделений и рекламного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Новые форматы светодиодных экранов». Как может измениться наружная реклама в Минске-1

Акцент в городе будет сделан на новые форматы информационных баннеров, конструкции станут более интересными и смотрибельными, с учетом современных тенденций. Есть предложения. Идет поиск новых решений.

«Новые форматы светодиодных экранов». Как может измениться наружная реклама в Минске-4

Всего в столице насчитывается свыше 5 000 щитов с наружной рекламой. Ставку планируют сделать на качество и технические требования к размещению конструкций. Также планируется чаще использовать баннеры со светодиодными экранами.

«Новые форматы светодиодных экранов». Как может измениться наружная реклама в Минске-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Идет вопрос не о количестве размещения, а о качестве. О качестве социальной рекламы, представленной в целом рекламы. Также мы бы хотели видеть новые форматы светодиодных экранов, которые мы бы хотели обсудить с нашими рекламодателями, готовы ли они идти на дополнительные расходы, чтобы реклама была более интересной, более смотрибельной. Город имеет свою часть дохода от размещения рекламы. Появляется очень много белорусских производителей, которые тоже находят свою нишу в стране.

«Новые форматы светодиодных экранов». Как может измениться наружная реклама в Минске-10

Дважды в месяц в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома будут принимать операторов наружной рекламы. Прийти на прием можно по предварительной записи с 9:00 до 13:00.

# Социальная инфраструктура # общество # Надежда Лазаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о кадрах: «Я не толкаю вас к тому, чтобы мы головы всем снимали тут»
06 мая 2022 13:25

Лукашенко о кадрах: «Я не толкаю вас к тому, чтобы мы головы всем снимали тут»

«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями
06 мая 2022 13:07

«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями

Лукашенко: я не исключаю, что нам, трём славянским народам, придётся защищать целостность Украины
06 мая 2022 12:51

Лукашенко: я не исключаю, что нам, трём славянским народам, придётся защищать целостность Украины