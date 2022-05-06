Лукашенко о кадрах: «Я не толкаю вас к тому, чтобы мы головы всем снимали тут»

Новости Беларуси. В центре столицы непозволительно иметь долгострои и замороженные объекты. О необходимости оперативно находить решение по подобным проблемным вопросам заявил Президент Беларуси 6 мая во время встречи во Дворце Независимости с ответственными за положение дел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями – подробнее здесь.

Помимо проблем с долгостроями обсудили и состояние дел в сфере здравоохранения столицы, в том числе и эпидситуацию в городе. Президенту доложили, что показатели заболеваемости коронавирусом ниже, чем фиксировались ранее. Не оставили без внимания и вопросы благоустройства. Александр Лукашенко отметил, что развитие Минска, в том числе, должно быть образцом и для регионов. Минчане должны гордиться своим городом. Отдельно остановился Президент на кадровом вопросе. Позиция Александра Лукашенко по-прежнему неизменна: в государственных органах должны работать преданные стране люди.