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Лукашенко о кадрах: «Я не толкаю вас к тому, чтобы мы головы всем снимали тут»

06 мая 2022 13:25
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Новости Беларуси. В центре столицы непозволительно иметь долгострои и замороженные объекты. О необходимости оперативно находить решение по подобным проблемным вопросам заявил Президент Беларуси 6 мая во время встречи во Дворце Независимости с ответственными за положение дел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем решать и в судебном порядке». Кухарев о работе с долгостроями – подробнее здесь.

Помимо проблем с долгостроями обсудили и состояние дел в сфере здравоохранения столицы, в том числе и эпидситуацию в городе. Президенту доложили, что показатели заболеваемости коронавирусом ниже, чем фиксировались ранее. Не оставили без внимания и вопросы благоустройства. Александр Лукашенко отметил, что развитие Минска, в том числе, должно быть образцом и для регионов. Минчане должны гордиться своим городом. Отдельно остановился Президент на кадровом вопросе. Позиция Александра Лукашенко по-прежнему неизменна: в государственных органах должны работать преданные стране люди.

Лукашенко о кадрах: «Я не толкаю вас к тому, чтобы мы головы всем снимали тут»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Горисполком был мне на первом месте. Что изменилось? Я предупреждал и вас как уполномоченного по городу вместе с министром внутренних дел и помощником. Помощник – это вообще хлеб его. Кадры, кадры, кадры. Ошибок быть не должно. Я не толкаю вас к тому, чтобы мы головы всем снимали тут, запихивали куда-то людей, обижали и так далее. Но если ты не готов и не должен работать в государственных органах власти, ты там быть не должен. Если ты хочешь стране и Минску принести пользу – милости просим.

Лукашенко о долгостроях: «Не может в центре Минска, на главном проспекте за забором стоять непонятно что» – подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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