В Борисове проходит выставка работ незрячих художников. Они рисуют с помощью специального устройства

Новости Беларуси. Выставка работ незрячих художников экспонируется в Борисовской центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На ней представлено более 20 картин, созданных с помощью устройства «Лихтар». Приспособление состоит из микроконтроллера и датчиков распознавания цвета. Когда человек наносит на холст краски, устройство издает определенный звук. Это помогает особенным художникам строить ассоциации и в полной мере погружаться в творчество. Картины выполнены в смешанных техниках. Основная идея проекта: показать, что для искусства нет ограничений.

Анжела Кудакова, искусствовед Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:

Это условная работа, условные цвета, локальные цвета. Каждый раз они обсуждают идею этой работы, обсуждают контекст, колорит. И в итоге получаются такие красочные, яркие, позитивные работы.