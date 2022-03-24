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В Борисове проходит выставка работ незрячих художников. Они рисуют с помощью специального устройства

24 марта 2022 13:48
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Новости Беларуси. Выставка работ незрячих художников экспонируется в Борисовской центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове проходит выставка работ незрячих художников. Они рисуют с помощью специального устройства-1

На ней представлено более 20 картин, созданных с помощью устройства «Лихтар». Приспособление состоит из микроконтроллера и датчиков распознавания цвета. Когда человек наносит на холст краски, устройство издает определенный звук. Это помогает особенным художникам строить ассоциации и в полной мере погружаться в творчество. Картины выполнены в смешанных техниках. Основная идея проекта: показать, что для искусства нет ограничений.

В Борисове проходит выставка работ незрячих художников. Они рисуют с помощью специального устройства-4

Анжела Кудакова, искусствовед Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:
Это условная работа, условные цвета, локальные цвета. Каждый раз они обсуждают идею этой работы, обсуждают контекст, колорит. И в итоге получаются такие красочные, яркие, позитивные работы.

В Борисове проходит выставка работ незрячих художников. Они рисуют с помощью специального устройства-7

Такая арт-терапия – прекрасный способ реабилитации для незрячих художников. Познакомиться с работами на выставке можно до 28 марта.

# Выставка # общество # Анжела Кудакова # Фотофакт

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