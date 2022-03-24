Не только исправительные работы, но и вклад в аграрный комплекс. Иван Кубраков посетил хозяйство «Хутор-Агро»

Новости Беларуси. Не только исправительные работы, но и вклад в аграрный комплекс страны. Министр внутренних дел Иван Кубраков 24 марта проверил состояние подведомственного хозяйства «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2018 года здесь проходят трудотерапию ранее судимые и асоциальные лица из лечебного профилактория. Сейчас на предприятии работают около 100 человек из этой категории.

И ван К убраков, министр внутренних дел Б еларуси: Те люди, которые хотят работать и зарабатывать, они приходят, работают и зарабатывают. Те, кто нарушают дисциплину, нарушают распорядок, естественно, привлекаются к ответственности, кто-то просто увольняется. Многие, кто здесь, в лечебно-трудовом профилактории находятся, многие из них, которые работают на этом предприятии, остаются здесь. Кто-то женится, создают даже семьи и дальше работают.

Кроме исправления осужденных, «Хутор-Агро» может похвастаться достижениями в сельском хозяйстве. Предприятие прибыльное, занимается выращиванием зерновых и кормовых культур. Производит молоко и мясо с последующей переработкой, в том числе для нужд исправительных учреждений. Три года назад здесь занялись пчеловодством и стали разводить овец.

Особое внимание во время визита – посевной кампании. Иван Кубраков проверил готовность техники и пообщался с механизаторами.