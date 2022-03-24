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Ситуация с утопающим и имитация прорыва дамбы. МЧС проводят учения в Любанском районе

24 марта 2022 13:53
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Новости Беларуси. В Любанском районе ведутся комплексные учения МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они рассчитаны на три дня. Задача – отработать механизм совместного реагирования всех служб спасения на ЧС. Среди них – возгорание сухой травы, спасение на воде, ликвидация последствий выброса химических веществ на предприятиях.

Материал Анастасии Кончиц.

Ситуация с утопающим и имитация прорыва дамбы. МЧС проводят учения в Любанском районе-1

Борьба с огнем, водой и ветром. 10 боевых задач, более сотни человек и свыше 70 единиц техники только в первый день. Сотрудники МЧС ведут комплексные учения в Любанском районе.

Ситуация с утопающим и имитация прорыва дамбы. МЧС проводят учения в Любанском районе-4

Дмитрий Сухан, заместитель председателя Любанского райисполкома:
Прорабатываются именно такие вводные, которые характерны именно для нашего региона. По всем вводным будут задействованы практически все службы района, это и дорожные, медицина, связь, порядок прохождения информации будет в первую очередь проверяться.

Сообщение о чрезвычайной ситуации и сразу реагирование. Имитация прорыва дамбы. На место оперативно прибыли спасатели, районные службы. Ликвидировали разрушение, эвакуировали жителей, чьи дома, по легенде, затопило. А еще была ситуация с утопающим.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Сухан # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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