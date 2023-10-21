Азарёнок: в ЕС выразили сочувствие человеку, который убил 3-летнего мальчика! И они с ним, они детоубийцы!
Ситуация с парламентскими выборами в Польше показала неопределенность будущего страны. Этим отличаются и противоречивые ценности Запада. Такие понятия, как мужественность, стремление к созданию крепкой семьи и сильного самостоятельного государства, там не в приоритете.
Григорий Азаренок продолжит тему в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Новый мощный праздник отмечает сегодня Беларусь. Наш, традиционный, правильный, сильный. День Отца. День Батьки. Об этом и поговорим.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Безотцовщина – так называли необутое, неодетое, голодное, но великое поколение XX века. Они вытянули голод и холод, неустроицу и не рассуждали, мол, я, пожалуй, реализуюсь сначала, а вам ничего не должен. И вообще, где мои блага – вынь да положь. Нет. Но они шли в университеты, школы, на поля, на заводы, на Великую Отечественную, они строили, созидали, несмотря ни на что, и взгляд их был ввысь, наверх, к звездам, к небу, а не как у поганого Запада – в дырку сортира.
Подробности смотрите в видео.
А что нам сегодня говорит Запад: только ты, только для тебя, нет ничего важнее твоего целлюлитного пуза. Посмотри в инсту – все в клубе, трясутся – вот она, радость. Потребляй, потребляй, потребляй, ты лох, если у тебя айфон прошлогодний, ты лахудра, если он тебя не на «Бентли» в 19 лет возит – и только вниз, только вниз, к животному, к корыту, и никто глаза не поднимает, все уперлись в телефоны.
Не безотцовщина, а безмужество – диагноз нынешнего мира. Нет мужиков, нет отцов. Все европейские лидеры бездетные, им плевать, что будет с их странами после них, они свое отворовали, отгомосячили.
Вот их идеал, вот их мораль, вот их облик – посмотрите.
На самом деле мы считаем, что настоящая Мисс Беларусь – это Мария Колесникова. Смотрите в видео.
Григорий Азаренок:
Вот это то, что они называют мужчиной. Жеманный, самолюбивый, с глазами дегенерата, весь выкрученный, с растерзанными входами, выходами, голозадые любители козьих утроб, убогие, скользкие, подлые. Ничего никогда не слышали про работу, долг, честь, достоинство, осанку мужскую, петухи, они хотят вечно потреблять и утопать в бесконечном удовлетворении своих извращений, у них никогда не будет детей – они мертвая, сухая ветвь, и ее нужно рубить и жечь.
Но Беларусь как верная, искренняя, благодарная – она знает, что она защищена. Что она любимая, а любимую не отдают.
Ее не отдаст боец спецназа. Он на этой неделе встал по тревоге, оставил домашний уют и пошел в бой. Внезапная проверка готовности, и мужики – по 40, по 50, по 60 – пришли за несколько часов. Готовые ко всему, а главное – к Победе.
Ее не отдаст настоящий ученый. Не грязный подбиратель объедков с западного протухшего псевдонаучного стола, над которым летают жирные мухи, а тот, кто изучает свой предмет в боях и походах. В боях за историческую правду. В боях за Родину, которую вы забыли, продажные щенки. А он помнит и славит ее. С днем рождения Вадима Францевича Гигина. За вашей спиной – Машеров, Мазуров и Дзержинский. Ведите в бой.
А вот на кого молятся они – детоубийцы. В ЕС прокомментировали очередной смертный приговор в Беларуси – выражаем сочувствие близким жертвы, сказали они. Все услышали? Все все поняли? Они выразили сочувствие ему, человеку, который истязал, пытал, мучал младенца на протяжении нескольких лет, который убил трехгодового мальчика. И они с ним. Они детоубийцы, пожиратели детей. Этого мальчика вместе с этим уродом мучила Урсула, Боррель, Мишель и Эммануэль. Они его убили вместе с ним. Они тоже будут расстреляны.
Или не нацисты они?
Я вам расскажу, чем отличаются израильские дети от палестинских детей. Когда израильский ребенок растет, и дело даже не в любви и достатке, он не приходит в школу, где его начинают учить – убей. А в 16 лет его собственная мать дает ему оружие и говорит: иди убей еврея. Вот в этом разница. И в израильской матери, и в палестинской матери… Я понимаю, я говорю вещи, близкие к нацизму, но это не про нацизм.
Гигин: сейчас наступила эпоха постфашизма, когда он совмещается с либерализмом.
Григорий Азаренок:
Этот грязный нацистский помойный сблев услышал весь арабский мир. Многомиллионные тиражи газет от Турции до Египта написали об этом. А вот эта фашистская мымра – блогерка из инфообслуги белорусского мятежа. Его центры – Вильнюс, Варшава, Киев. Да свершится джихад.
А Беларусь и ее дети в спокойствии и безопасности, в тепле и уюте, в радости и счастье. У нее есть Батька. Александр Лукашенко относится к каждому белорусу, к народу, как к своим детям.
Знаешь, западный гад, что бывает, когда вор и насильник хочет ворваться в дом, изнасиловать жену и детей, а имущество ограбить? Отец берет автомат и простреливает безжалостно. Потому что он – защитник. Не лезь, идолище, здесь Батька есть.