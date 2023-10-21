Азарёнок: в ЕС выразили сочувствие человеку, который убил 3-летнего мальчика! И они с ним, они детоубийцы!

Ситуация с парламентскими выборами в Польше показала неопределенность будущего страны. Этим отличаются и противоречивые ценности Запада. Такие понятия, как мужественность, стремление к созданию крепкой семьи и сильного самостоятельного государства, там не в приоритете. Григорий Азаренок продолжит тему в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Новый мощный праздник отмечает сегодня Беларусь. Наш, традиционный, правильный, сильный. День Отца. День Батьки. Об этом и поговорим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Безотцовщина – так называли необутое, неодетое, голодное, но великое поколение XX века. Они вытянули голод и холод, неустроицу и не рассуждали, мол, я, пожалуй, реализуюсь сначала, а вам ничего не должен. И вообще, где мои блага – вынь да положь. Нет. Но они шли в университеты, школы, на поля, на заводы, на Великую Отечественную, они строили, созидали, несмотря ни на что, и взгляд их был ввысь, наверх, к звездам, к небу, а не как у поганого Запада – в дырку сортира. Подробности смотрите в видео.

А что нам сегодня говорит Запад: только ты, только для тебя, нет ничего важнее твоего целлюлитного пуза. Посмотри в инсту – все в клубе, трясутся – вот она, радость. Потребляй, потребляй, потребляй, ты лох, если у тебя айфон прошлогодний, ты лахудра, если он тебя не на «Бентли» в 19 лет возит – и только вниз, только вниз, к животному, к корыту, и никто глаза не поднимает, все уперлись в телефоны. Не безотцовщина, а безмужество – диагноз нынешнего мира. Нет мужиков, нет отцов. Все европейские лидеры бездетные, им плевать, что будет с их странами после них, они свое отворовали, отгомосячили. Вот их идеал, вот их мораль, вот их облик – посмотрите.

На самом деле мы считаем, что настоящая Мисс Беларусь – это Мария Колесникова. Смотрите в видео. Григорий Азаренок:

Вот это то, что они называют мужчиной. Жеманный, самолюбивый, с глазами дегенерата, весь выкрученный, с растерзанными входами, выходами, голозадые любители козьих утроб, убогие, скользкие, подлые. Ничего никогда не слышали про работу, долг, честь, достоинство, осанку мужскую, петухи, они хотят вечно потреблять и утопать в бесконечном удовлетворении своих извращений, у них никогда не будет детей – они мертвая, сухая ветвь, и ее нужно рубить и жечь. Но Беларусь как верная, искренняя, благодарная – она знает, что она защищена. Что она любимая, а любимую не отдают.

Ее не отдаст боец спецназа. Он на этой неделе встал по тревоге, оставил домашний уют и пошел в бой. Внезапная проверка готовности, и мужики – по 40, по 50, по 60 – пришли за несколько часов. Готовые ко всему, а главное – к Победе. Ее не отдаст настоящий ученый. Не грязный подбиратель объедков с западного протухшего псевдонаучного стола, над которым летают жирные мухи, а тот, кто изучает свой предмет в боях и походах. В боях за историческую правду. В боях за Родину, которую вы забыли, продажные щенки. А он помнит и славит ее. С днем рождения Вадима Францевича Гигина. За вашей спиной – Машеров, Мазуров и Дзержинский. Ведите в бой. А вот на кого молятся они – детоубийцы. В ЕС прокомментировали очередной смертный приговор в Беларуси – выражаем сочувствие близким жертвы, сказали они. Все услышали? Все все поняли? Они выразили сочувствие ему, человеку, который истязал, пытал, мучал младенца на протяжении нескольких лет, который убил трехгодового мальчика. И они с ним. Они детоубийцы, пожиратели детей. Этого мальчика вместе с этим уродом мучила Урсула, Боррель, Мишель и Эммануэль. Они его убили вместе с ним. Они тоже будут расстреляны. Или не нацисты они?