Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных дождей

Новости Беларуси. Одеваться потеплее и не забывать зонт – самые актуальные рекомендации на 22 октября. Оранжевый уровень опасности из-за дождей объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осадки пройдут по всей территории страны, а наиболее обильные ожидаются по северо-западу. Неудобств добавят туман и порывистый ветер. Особенно внимательными в такую погоду рекомендуют быть водителям. В условиях плохой видимости следует соблюдать предельную осторожность. Это касается и пешеходов. Температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 20 градусов по югу. Дождливая, сырая погода сохранится и в понедельник.