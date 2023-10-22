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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных дождей

22 октября 2023 07:34
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Новости Беларуси. Одеваться потеплее и не забывать зонт – самые актуальные рекомендации на 22 октября. Оранжевый уровень опасности из-за дождей объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных дождей-1

Осадки пройдут по всей территории страны, а наиболее обильные ожидаются по северо-западу. Неудобств добавят туман и порывистый ветер. Особенно внимательными в такую погоду рекомендуют быть водителям. В условиях плохой видимости следует соблюдать предельную осторожность. Это касается и пешеходов. Температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 20 градусов по югу. Дождливая, сырая погода сохранится и в понедельник. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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