Самую красивую многодетную маму выбрали в Минске. Кто она, настоящая миссис Беларуси?

Новости Беларуси. День отца завершает Неделю родительской любви. Прекрасным финалом целой череды торжеств в Минске стал необычайно красивый конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В третий раз в нашей стране выбрали красу Беларуси. Участницы дефилировали на сцене не одни, а вместе с детьми. Их у каждой не менее трех. В финале на почетный титул претендовали 20 мам. Самой молодой из них 28 лет, старшей – 45. Так кто же она, миссис краса Беларуси?

Алина Мычко, корреспондент:

Они ломают все стереотипы о том, что у многодетных мам нет времени для самореализации. Дефиле, экскурсии, фотосессии, занятия по актерскому мастерству и кулинарные мастер-классы – эта неделя у участниц выдалась действительно насыщенной. Они участвовали в дискуссиях и круглых столах, даже подписали декларацию многодетных мам. А в финале очаровали жюри меткими ответами на вопросы интеллектуального конкурса.

Участницы гармонично сочетают счастливую семью и успешную карьеру. Оксана Канашиц, например, не представляет себя без любимого журналистского дела. Маме троих детей легко поддаются любые задачи. Оксана обожает рыбачить с семьей, этой осенью мечтает поймать щуку, а еще набрать целую корзину белых грибов. Поддержать маму сегодня пришли не только родные, но и коллеги по работе. Кстати, Оксана – первая вице-миссис.

Оксана Канашиц, участница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2023» (Минск):

На конкурс «Краса Беларуси» меня отправил супруг, он сказал, что на 9 лет я тебя утянул в декрет. И сейчас твой выход. Ты должна выйти на сцену, показать себя. И для меня это очень важно сегодня, чтобы мои дети мною гордились. Что мама может быть и успешной, и красивой, и талантливой, и доброй.

Выбрать лучшую среди прекрасных было нелегко. Лишь после долгого совещания судьи определили победительниц в восьми номинациях. Диадему и почетный титул «Краса Беларуси» получила Дарья Угнивенко. Она стала мамой в третий раз не так давно. Влюблена в детей, семью и свою страну. Они и дают ей силы двигаться дальше.

Дарья Угнивенко, победительница конкурса красоты «Краса Беларуси – 2023» (Минск):

Я желаю каждой маме легкости, осознанности, огромной любви в ее материнстве. Чтобы она не боялась обращаться за помощью, когда сталкивается со сложностями на этом пути. Я очень благодарна организаторам за возможность проявить себя, привлечь внимание к разным проблемам, которые существуют в многодетном материнстве в том числе.

В конкурсе может быть только один победитель. Но в Беларуси живут более 120 тысяч многодетных семей, которые воспитывают почти 400 тысяч детей. Носить звание многодетной мамы – большая ответственность.

Олег Романов, председатель партии и РОО «Белая Русь»:

Многодетность должна стать нормой для нашей страны. Женщины, которые рожают трех и более детей, то есть многодетные мамы, вносят значительный вклад в обеспечение национальной безопасности нашей страны. Ни больше ни меньше. Многодетность сегодня – это условия выживания белорусского общества, продления его истории в будущее. Поэтому мы всеми силами поддерживаем идею многодетности, традиционные ценности белорусского общества, народа.