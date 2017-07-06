Думаю, что модернизация состоится и молодежь придет: какие изменения ждут Оршу после указа Президента

Новости Беларуси. Белорусский город Орша получит вторую жизнь. Согласно указу Президента здесь в ближайшее время должны навести порядок: на убыточных предприятиях наладить работу, предоставить людям рабочие места и повысить уровень их дохода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Орша – это большой узел железнодорожных и автомобильных дорог,

связывающий Европу, Россию и Украину, за что получил название «Восточных ворот».

Оршанский инструментальный завод – некогда градообразующее предприятие. После продолжительной паузы здесь вновь закипела серьезная работа – налажен сбыт продукции, постепенно рассчитываются с долгами. Но без модернизации все равно никак.

Первым делом на заводе необходимо ремонтировать кровлю. Она как решето – вся течет. Вот даже станки здесь накрывают пленкой. Ремонт не делали более 40 лет – с момента основания предприятия. Того же возраста и оборудование.