«Ребёнок фактически есть, юридически его нет». Минчане год не могли выбрать имя для дочки

Называя малыша тем или иным именем, родители отчасти программируют его судьбу. Большинство семей, памятуя об этом, долго не могут определиться, узнают значения имён, анализируют христианские традиции и, в конце концов, делают выбор. Супруги из Минска свой выбор не могут сделать почти год: 9 месяцев, пока ребенка ждали, и 2 – после его рождения. В ЗАГСе Советского района подчёркивают: с таким сталкиваются впервые.

Юлия:

Всё началось, когда я приехала из роддома. Больше 1,5 месяцев я не могла согласовать имя с отцом ребёнка.

Родители ребёнка, если они находятся в браке, должны подать при его регистрации два паспорта. Если одного нет, сотрудники ЗАГСа отказывают в регистрации ребёнка. Сегодня неопределенность супругов выливается в огромное количество проблем. Нет имени, нет документа, нет социальных гарантий.

Ребёнку недоступно полноценное обслуживание в поликлинике и регистрация по месту жительства. А молодая мама может остаться без полагающихся выплат и пособий. Юлия:

Ребёнок фактически есть, юридически его нет. У меня заканчивается отпуск по беременности и родам, и дальше – то ли я тунеядка, тогда нужно быстро выходить на работу. И не понятно, в какой ситуации оставлять новорождённого, то ли мне идти на конфликт с работодателем.

Юристы единогласны: в такой ситуации, выход один – обращаться в суд. О том, что родителям нужно договориться как можно скорее, говорит и психолог.



Анна Матуляк, семейный психолог:

Ситуация нестандартная. И у меня очень много сочувствия к ребёнку, быть 3 месяца без имени не так-то просто. Я знаю некоторые такие варианты используют: «Я называю первого ребёнка, я – второго», «У тебя – отчество, значит, разреши мне придумать имя.

Составить списки, вытянуть бумажки, спички, в конце концов. Польщённый повышенным вниманием журналистов, супруг героини, всё же, пошёл навстречу, и ребёнка, наконец, зарегистрировали. Девочка получила имя Алиса. Сотрудники ЗАГСа отмечают: всё чаще минчане регистрируют детей под, действительно, редкими именами.

Ольга Пискарёва, СТВ:

На самокате мчится кудрявая Сильва, а горку оккупировали Иоланта и Роберт. Реальность такова: встретить на детской площадке Никиту, Николая или Тамару всё сложнее.

Как сообщают в адресно-справочном бюро ГУВД Мингорисполкома, у наших граждан встречаются весьма необычные сочетания фамилий и имён. Детская Сандалия, Белая Георгина, Могучая Любовь, Волнистая Лира и Железный Лев. Компанию трём Александрам Сергеевичам Пушкиным составили 15 Татьян Лариных и два Евгения Онегина.

Кроме того, в Беларуси зарегистрированы восемь Дмитриев Анатольевичей Медведевых. Анна Матуляк, семейный психолог:

В большинстве своём – это родительский эпатаж и желание выделиться самому. Что касается имён заимствованных из других культур, то тоже интересно, мы, всё-таки, находимся в наших реалиях. Однажды слышала в детской поликлинике, как маленькую девочку называли Шакира. Это прекрасно, но если она, например, Алехнович Шакира Ивановна.

Мы вышли на улицы города и поинтересовались у горожан, как они относятся к вопросу детского нейминга.

Минчане:

У нас двое детей, каждого ребёнка имя выбирал один из родителей. Дочку зовут Кира, ей имя выбрал папа ещё до рождения. А старшего сына зовут Ян, ему имя выбрала я. Как назвать своих детей? Главное, чтобы им было хорошо, детям удобно, комфортно в обществе.