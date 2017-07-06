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«Ребёнок фактически есть, юридически его нет». Минчане год не могли выбрать имя для дочки

06 июля 2017 19:02
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Называя малыша тем или иным именем, родители отчасти программируют его судьбу. Большинство семей, памятуя об этом, долго не могут определиться, узнают значения имён, анализируют христианские традиции и, в конце концов, делают выбор. Супруги из Минска свой выбор не могут сделать почти год: 9 месяцев, пока ребенка ждали, и 2 –  после его рождения.

В ЗАГСе Советского района подчёркивают: с таким сталкиваются впервые.

«Ребёнок фактически есть, юридически его нет». Минчане год не могли выбрать имя для дочки -1

Юлия:
Всё началось, когда я приехала из роддома. Больше 1,5 месяцев я не могла согласовать имя с отцом ребёнка.
Родители ребёнка, если они находятся в браке, должны подать при его регистрации  два паспорта. Если одного нет, сотрудники ЗАГСа отказывают в регистрации ребёнка. Сегодня неопределенность супругов выливается в огромное количество проблем. Нет имени, нет документа, нет социальных гарантий. 

Ребёнку недоступно полноценное обслуживание в поликлинике и регистрация по месту жительства.

А молодая мама может остаться без полагающихся выплат и пособий.

Юлия:
Ребёнок фактически есть, юридически его нет. У меня заканчивается отпуск по беременности и родам, и дальше – то ли я тунеядка, тогда нужно быстро выходить на работу. И не понятно, в какой ситуации оставлять новорождённого, то ли мне идти на конфликт с работодателем.

«Ребёнок фактически есть, юридически его нет». Минчане год не могли выбрать имя для дочки -4

Юристы единогласны: в такой ситуации, выход один – обращаться в суд. О том, что родителям нужно договориться как можно скорее, говорит и психолог.

Анна Матуляк, семейный психолог:
Ситуация нестандартная. И у меня очень много сочувствия к ребёнку, быть 3 месяца без имени не так-то просто. Я знаю некоторые такие варианты используют: «Я называю первого ребёнка, я – второго», «У тебя – отчество, значит, разреши мне придумать имя.  

Составить списки, вытянуть бумажки, спички, в конце концов.

Польщённый повышенным вниманием журналистов, супруг героини, всё же, пошёл навстречу, и ребёнка, наконец, зарегистрировали. Девочка получила имя Алиса. Сотрудники ЗАГСа отмечают: всё чаще минчане регистрируют детей под, действительно, редкими именами.

«Ребёнок фактически есть, юридически его нет». Минчане год не могли выбрать имя для дочки -7

Ольга Пискарёва, СТВ
На самокате мчится кудрявая Сильва, а горку оккупировали Иоланта и Роберт. Реальность такова: встретить на детской площадке Никиту, Николая или Тамару всё сложнее.
Как сообщают в адресно-справочном бюро ГУВД Мингорисполкома, у наших граждан встречаются весьма необычные сочетания фамилий и имён. Детская Сандалия, Белая Георгина, Могучая Любовь, Волнистая Лира и Железный Лев. Компанию трём Александрам Сергеевичам Пушкиным составили 15 Татьян Лариных и два Евгения Онегина.

Кроме того, в Беларуси зарегистрированы восемь Дмитриев Анатольевичей Медведевых.

Анна Матуляк, семейный психолог:
В большинстве своём – это родительский эпатаж и желание выделиться самому. Что касается имён заимствованных из других культур, то тоже интересно, мы, всё-таки, находимся в наших реалиях. Однажды слышала в детской поликлинике, как маленькую девочку называли Шакира. Это прекрасно, но если она, например, Алехнович Шакира Ивановна.

«Ребёнок фактически есть, юридически его нет». Минчане год не могли выбрать имя для дочки -10

Мы вышли на улицы города и поинтересовались у горожан, как они относятся к вопросу детского нейминга.
Минчане:
У нас двое детей, каждого ребёнка имя выбирал один из родителей. Дочку зовут Кира, ей имя выбрал папа ещё до рождения. А старшего сына зовут Ян, ему имя выбрала я.  Как назвать своих детей? Главное, чтобы им было хорошо, детям удобно, комфортно в обществе.

Мальчика зовут Сухель, а племяшка – Лиечка.

Это – мои племянники.

Нужно, чтобы сочеталось как-то с фамилией, и с русскими отчествами это как-то не очень звучит, слишком экзотично. Плюс нужно думать о том, как в обществе этот ребёнок будет. Будут ли его называть этим именем, либо просто попроще придумают кличку какую-нибудь.

У меня сына зовут Илья. И я не воспринимаю эти имена всякие. То есть, мне приятно, что моего сына так именно зовут.

Нравятся обычные, простые имена.

Вот раньше были времена. Родился ребенок, принесли его к батюшке на крещение. Тот, не долго думая, смотрел в святцы и присваивал малышу имя святого, чьи именины приходились на рождение или крещение. То есть, родители, как это часто бывает сегодня, дурью не маялись. 

# общество # Дети и родители

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