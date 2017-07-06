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Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое

06 июля 2017 20:37
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 июля чествовали выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Собравшиеся, без преувеличения, элита Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно им предстоит осваивать новые методы борьбы с международными угрозами и обучать молодое поколение. Ведь, как подчеркнул Александр Лукашенко, без хорошо подготовленной и оснащенной армии не может быть суверенной Беларуси.

Вместе они поступали, вместе учились, сегодня тоже вместе – уже во Дворце Независимости, среди лучших выпускников военных вузов. Совсем недавно Сергей Ермолов приехал из Твери. Заканчивал Военную академию воздушно-космической обороны. Кадры в ней готовят уже 60 лет, за всю историю обучались представители 39 стран (среди них и белорусы).

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-1

Сергей Ермолов, выпускник Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова:
Офицерский преподавательский состав дает знания на высоком уровне и доступно для каждого офицера.

Тем временем курсантов, студентов и слушателей вузов МЧС России впервые чествовали на Красной площади. 922 специалиста, среди них и наш земляк. Дмитрий Видус уверен: есть и чему поучить, и чему поучиться.

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-4

Дмитрий Видус, выпускник Академии гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям России:
Увеличиваются масштабы чрезвычайных ситуаций и последствия от них.

Главная задача Министерства по чрезвычайным ситуациям – вовремя предотвратить и не допустить гибели людей.

Успехи наших героев, как и успехи еще нескольких десятков выпускников белорусских военных вузов, незамеченными не остались. Лучших из лучших 6 июля поздравил Президент. Вот такой знак особого внимания новому пополнению офицерского корпуса страны.

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций, однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами. Опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с дружественными нам государствами.

Без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил не может быть суверенной Беларуси.

Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность государства, адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили.

Сейчас проводится оптимизация силовых структур, в войска поступает современная военная техника. Да что там говорить, армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны. Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Ладно осваивать, вам придется обучить всех, кто будет к этому причастен, этим новым видам вооружений.

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-10

Многие эксперты сходятся во мнении и называют белорусскую армию одной из самых боеспособных как в СНГ, так и в Европе. А сильные Вооруженные Силы – один из ее элементов. Но без грамотной подготовки тут не обойтись. Наши военные вузы ценят: военное образование одно из лучших в странах Содружества.

Анастасия Иванникова, СТВ:
Систему военного образования в Беларуси начали выстраивать еще в 90-ых. За это время подготовлено далеко не одно поколение выпускников. Именно они осваивают все новое и передовое, применяют свои знания на практике. Уже в сентябре многие из выпускников примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России.

Всего «Запад-2017» соберет до 13 тысяч военнослужащих.

Эти учения Александр Лукашенко с уверенностью называет значимым шагом в подготовке вооруженных сил, как белорусских, так и российских. А еще это и плюс для национальной безопасности.

Кстати, отвечать за нее будут и те, кто сегодня в зале Дворца. В этой мужественной мужской компании сразу замечаешь единственную представительницу прекрасной половины. Она в числе 6 выпускников-отличников магистратуры МВД. Признается: полученные знания уж точно будут полезными.

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-13

Елена Кучинская, выпускник магистратуры Академии министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Если мы научимся руководить людьми, будем видеть дальнейшие перспективы, замечать и поддерживать, тогда мы и увидим результаты своих трудов.

Поэтому настоящий управленец без высшей подготовки, конечно, состояться не может.

Еще недавно в этом зале вручали высокие государственные награды. Сегодня тоже поздравляют лучших, элиту белорусских Вооруженных Сил.

Некоторые с церемонии уйдут в другом звании. Заместителю председателя Государственного таможенного комитета присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-16

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны трем представителям силовых ведомств.

Начальнику управления КГБ по Гродненской области Александру Терехову, первому заместителю командующего внутренними войсками МВД – начальнику штаба Олегу Маткину и первому заместителю начальника Военной академии Геннадию Лепешко. Грамотные руководители и истинные военные, у каждого за плечами не один год службы. Молодым есть на кого равняться.

По традиции, 16 выпускникам благодарности от Президента.

Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое-19

Сергей Борис, выпускник командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь:
На современном этапе Военная академия Республики Беларусь дает такие знания, которые выпускники могут применить для укрепления обороноспособности нашего государства. Эти знания современные и помогут выпускникам в дальнейшем выполнять те задачи, которые будут стоять перед Вооруженными Силами.

Теплые пожелания и слова поздравления. К людям в погонах у главы государства отношение особое.

Александр Лукашенко:
Немаловажно, чтобы у вас были нормальные тылы.

Чтобы вы никогда не имели проблем, возвращаясь с воинской службы к себе домой.

Такие уверенные и знающие свое дело, вот он, выпуск-2017! А это значит, что наша безопасность в надежных руках.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Сергей Ермолов # Дмитрий Видус # Елена Кучинская # Сергей Борис

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