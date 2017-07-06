Президент Беларуси поздравил лучших выпускников военных вузов: Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 6 июля чествовали выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Собравшиеся, без преувеличения, элита Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно им предстоит осваивать новые методы борьбы с международными угрозами и обучать молодое поколение. Ведь, как подчеркнул Александр Лукашенко, без хорошо подготовленной и оснащенной армии не может быть суверенной Беларуси. Вместе они поступали, вместе учились, сегодня тоже вместе – уже во Дворце Независимости, среди лучших выпускников военных вузов. Совсем недавно Сергей Ермолов приехал из Твери. Заканчивал Военную академию воздушно-космической обороны. Кадры в ней готовят уже 60 лет, за всю историю обучались представители 39 стран (среди них и белорусы).

Сергей Ермолов, выпускник Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова:

Офицерский преподавательский состав дает знания на высоком уровне и доступно для каждого офицера. Тем временем курсантов, студентов и слушателей вузов МЧС России впервые чествовали на Красной площади. 922 специалиста, среди них и наш земляк. Дмитрий Видус уверен: есть и чему поучить, и чему поучиться.

Дмитрий Видус, выпускник Академии гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям России:

Увеличиваются масштабы чрезвычайных ситуаций и последствия от них. Главная задача Министерства по чрезвычайным ситуациям – вовремя предотвратить и не допустить гибели людей. Успехи наших героев, как и успехи еще нескольких десятков выпускников белорусских военных вузов, незамеченными не остались. Лучших из лучших 6 июля поздравил Президент. Вот такой знак особого внимания новому пополнению офицерского корпуса страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. У нашей страны нет геополитических амбиций, однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами. Опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с дружественными нам государствами. Без хорошо подготовленных и оснащенных Вооруженных Сил не может быть суверенной Беларуси. Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность государства, адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили. Сейчас проводится оптимизация силовых структур, в войска поступает современная военная техника. Да что там говорить, армия перестраивается, приспосабливаясь к новым условиям ведения противоборства и войны. Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Ладно осваивать, вам придется обучить всех, кто будет к этому причастен, этим новым видам вооружений.

Многие эксперты сходятся во мнении и называют белорусскую армию одной из самых боеспособных как в СНГ, так и в Европе. А сильные Вооруженные Силы – один из ее элементов. Но без грамотной подготовки тут не обойтись. Наши военные вузы ценят: военное образование одно из лучших в странах Содружества. Анастасия Иванникова, СТВ:

Систему военного образования в Беларуси начали выстраивать еще в 90-ых. За это время подготовлено далеко не одно поколение выпускников. Именно они осваивают все новое и передовое, применяют свои знания на практике. Уже в сентябре многие из выпускников примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России. Всего «Запад-2017» соберет до 13 тысяч военнослужащих. Эти учения Александр Лукашенко с уверенностью называет значимым шагом в подготовке вооруженных сил, как белорусских, так и российских. А еще это и плюс для национальной безопасности. Кстати, отвечать за нее будут и те, кто сегодня в зале Дворца. В этой мужественной мужской компании сразу замечаешь единственную представительницу прекрасной половины. Она в числе 6 выпускников-отличников магистратуры МВД. Признается: полученные знания уж точно будут полезными.

Елена Кучинская, выпускник магистратуры Академии министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Если мы научимся руководить людьми, будем видеть дальнейшие перспективы, замечать и поддерживать, тогда мы и увидим результаты своих трудов. Поэтому настоящий управленец без высшей подготовки, конечно, состояться не может. Еще недавно в этом зале вручали высокие государственные награды. Сегодня тоже поздравляют лучших, элиту белорусских Вооруженных Сил. Некоторые с церемонии уйдут в другом звании. Заместителю председателя Государственного таможенного комитета присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Александр Лукашенко вручил генеральские погоны трем представителям силовых ведомств. Начальнику управления КГБ по Гродненской области Александру Терехову, первому заместителю командующего внутренними войсками МВД – начальнику штаба Олегу Маткину и первому заместителю начальника Военной академии Геннадию Лепешко. Грамотные руководители и истинные военные, у каждого за плечами не один год службы. Молодым есть на кого равняться. По традиции, 16 выпускникам благодарности от Президента.