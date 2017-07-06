«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана

Если человек врёт за деньги, то такая ложь обманом не считается. А является одним из видов предпринимательской деятельности. Подобная логика бизнесменов понятна. Но как быть тем, кто не готов платить за обман?

Антигероями не рождаются, ими становятся. Эту истину подтверждает и история о небезызвестной в кругах обиженных клиентов автомастерской. Неделю назад минчанин Глеб заметил, что в его автомобиле увеличился расход масла и обратился за квалифицированной помощью к индивидуальному предпринимателю Сергею Скорину. Лучше бы, не обращался.



Глеб Цыпленков:

По диагностике они мне ничего конкретно не сказали. Просто назвали какие-то цифры. Сказали, требуется ремонт двигателя и ремонт топливной аппаратуры.

Была цифра окончательная – около 700 у.е. Через два дня он мне позвонил и сказал привезти задаток на запчасти.

Надо полагать, работник гаечного ключа и виртуоз шиномонтажа сразу смекнул, что перед ним «чайник». И включил, как говорится, счётчик. Сумма за ремонт росла в геометрической прогрессии. За два дня с 1 500 тысяч она выросла до 3 000 рублей.



Решив, что такие драгоценные услуги ему не по карману, клиент предпочел расторгнуть договор. Да и машине Глеба, ни много ни мало, 20 лет, и она попросту не стоит столько, сколько хотел за ремонт Сергей Скорин.

Глеб Цыпленков:

Пришёл. Счёт уже стоял 1,5 тысячи долларов, практически, за его ремонт. Я потребовал деньги назад, потребовал вернуть автомобиль. Написал заявление на прекращение договорных отношений. На что получил отказ. Затем мужчина потребовал книгу замечаний и предложений, на что также получил отказ.

Далее в мастерскую неоднократно приглашался участковый. Однако, как говорится, воз и ныне там. Ни денег, ни машины Глеб не получил. Потом был звонок на «горячую» линию телеканала и сегодня юрист программы внимательно изучает документы.



Дарина Гулюта, юрист:

Предъявленные документы не соответствуют требованиям, в заявке выполненных работ нет четко сформулированных видов работ. Работы, написанные от руки, являются нечитаемыми.

Кроме того, проставленные суммы являются также нечитаемыми. Подпись под набором цифр также не свидетельствует о том, что потребитель давал согласие на покупку запчастей и на проведение данного вида работ. Ввиду того, что документы оформлены ненадлежащим образом, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата всей уплаченной суммы.

Дабы не попасть в сети тотального обмана, опытные автовладельцы советуют обращаться только в проверенные СТО, присутствовать при проведении ремонта и требовать оформления всех документов.

Относительно документов Глеба возникли вопросы и у нас. Директор СТО дважды провёл внесенную потребителем сумму по разным документам. Первый раз – как оплату за работы, во втором случае – как средства на покупку запчастей. Значит ли это, что взяв 1 500 рублей у молодого человека, Сергей Скорин изначально рассчитывал получить ещё столько же? До поры до времени, не сообщая клиенту.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Сейчас мы идём на станцию технического обслуживания для того, чтобы поинтересоваться у мастеров, всё-таки, за какие работы у Глеба взяли деньги. Виновник событий нам, мягко сказать, не обрадовался.

Долго обслуживал клиента. Убегал в офис. Затем вновь возвращался. В конце концов, остатки здравого смысла взяли вверх и диалог состоялся. Интеллектуальным его не назовёшь, а вот содержательным – вполне. Ряд нарушений налицо.

Сергей Скорин, директор СТО:

-Залоговая – та, которая была предназначена для покупки запчастей на этот автомобиль

-Какая сумма?

-708 рублей

-708 рублей залоговая стоимость?

-Да

-Вы уверены?

-Я не уверен

-Почему Вы брали тогда эти деньги?

-Чтобы работать, чтобы чинить машину всю

-Вы взяли деньги за работу или за запчасти только?

-Пока за работу

-Хорошо. А вот эти деньги где?

-Эти деньги не давались

-А зачем Вы заполняли эти документы, если деньги не давались?

-Они хотели все эти запчасти поставить

-То есть, стоимость ремонта уже будет в два раза дороже?

-Конечно!

Несмотря на заверения мастера, что Глеб – единственный негативно настроенный клиент, репутация СТО, в общем, и у мастера, в частности, оставляет желать лучшего. Семь лет назад о техническом кудеснике Сергее Скорине уже выходил сюжет в программе «Добро пожаловаться».

С тех пор ряды недовольных растут, о чём говорит исписанная негативными отзывами книга замечаний и предложений.

И, если все недовольные клиенты объединятся, и составят обращение в Мингорисполком, мастер вполне может лишиться лицензии на ремонт автомобилей. Дарина Гулюта:

Из всего, что сегодня здесь происходило, можно сделать вывод. Из тех документов и пояснений исполнителя можно сделать вывод, что, действительно, стоимость услуг в полном объёме не была согласована с потребителем. Стоимость работ была в акте завышена. Несмотря на те суммы, которые были указаны изначально в заявке на проведение работ.