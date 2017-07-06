«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана

Если человек врёт за деньги, то такая ложь обманом не считается. А является одним из видов предпринимательской деятельности. Подобная логика бизнесменов понятна.
Но как быть тем, кто не готов платить за обман?
Если человек врёт за деньги, то такая ложь обманом не считается. А является одним из видов предпринимательской деятельности. Подобная логика бизнесменов понятна.
Но как быть тем, кто не готов платить за обман?
Антигероями не рождаются, ими становятся. Эту истину подтверждает и история о небезызвестной в кругах обиженных клиентов автомастерской. Неделю назад минчанин Глеб заметил, что в его автомобиле увеличился расход масла и обратился за квалифицированной помощью к индивидуальному предпринимателю Сергею Скорину. Лучше бы, не обращался.
Глеб Цыпленков:
По диагностике они мне ничего конкретно не сказали. Просто назвали какие-то цифры. Сказали, требуется ремонт двигателя и ремонт топливной аппаратуры.
Была цифра окончательная – около 700 у.е.
Через два дня он мне позвонил и сказал привезти задаток на запчасти.
Надо полагать, работник гаечного ключа и виртуоз шиномонтажа сразу смекнул, что перед ним «чайник». И включил, как говорится, счётчик. Сумма за ремонт росла в геометрической прогрессии. За два дня с 1 500 тысяч она выросла до 3 000 рублей.
Решив, что такие драгоценные услуги ему не по карману, клиент предпочел расторгнуть договор. Да и машине Глеба, ни много ни мало, 20 лет, и она попросту не стоит столько, сколько хотел за ремонт Сергей Скорин.
Глеб Цыпленков:
Пришёл. Счёт уже стоял 1,5 тысячи долларов, практически, за его ремонт. Я потребовал деньги назад, потребовал вернуть автомобиль. Написал заявление на прекращение договорных отношений. На что получил отказ.
Затем мужчина потребовал книгу замечаний и предложений, на что также получил отказ.
Далее в мастерскую неоднократно приглашался участковый. Однако, как говорится, воз и ныне там. Ни денег, ни машины Глеб не получил. Потом был звонок на «горячую» линию телеканала и сегодня юрист программы внимательно изучает документы.
Дарина Гулюта, юрист:
Предъявленные документы не соответствуют требованиям, в заявке выполненных работ нет четко сформулированных видов работ. Работы, написанные от руки, являются нечитаемыми.
Кроме того, проставленные суммы являются также нечитаемыми.
Подпись под набором цифр также не свидетельствует о том, что потребитель давал согласие на покупку запчастей и на проведение данного вида работ. Ввиду того, что документы оформлены ненадлежащим образом, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата всей уплаченной суммы.
Дабы не попасть в сети тотального обмана, опытные автовладельцы советуют обращаться только в проверенные СТО, присутствовать при проведении ремонта и требовать оформления всех документов.
Относительно документов Глеба возникли вопросы и у нас. Директор СТО дважды провёл внесенную потребителем сумму по разным документам. Первый раз – как оплату за работы, во втором случае – как средства на покупку запчастей. Значит ли это, что взяв 1 500 рублей у молодого человека, Сергей Скорин изначально рассчитывал получить ещё столько же? До поры до времени, не сообщая клиенту.
Ольга Пискарёва, СТВ:
Сейчас мы идём на станцию технического обслуживания для того, чтобы поинтересоваться у мастеров, всё-таки, за какие работы у Глеба взяли деньги.
Виновник событий нам, мягко сказать, не обрадовался.
Долго обслуживал клиента. Убегал в офис. Затем вновь возвращался. В конце концов, остатки здравого смысла взяли вверх и диалог состоялся. Интеллектуальным его не назовёшь, а вот содержательным – вполне. Ряд нарушений налицо.
Сергей Скорин, директор СТО:
-Залоговая – та, которая была предназначена для покупки запчастей на этот автомобиль
-Какая сумма?
-708 рублей
-708 рублей залоговая стоимость?
-Да
-Вы уверены?
-Я не уверен
-Почему Вы брали тогда эти деньги?
-Чтобы работать, чтобы чинить машину всю
-Вы взяли деньги за работу или за запчасти только?
-Пока за работу
-Хорошо. А вот эти деньги где?
-Эти деньги не давались
-А зачем Вы заполняли эти документы, если деньги не давались?
-Они хотели все эти запчасти поставить
-То есть, стоимость ремонта уже будет в два раза дороже?
-Конечно!
Несмотря на заверения мастера, что Глеб – единственный негативно настроенный клиент, репутация СТО, в общем, и у мастера, в частности, оставляет желать лучшего.
Семь лет назад о техническом кудеснике Сергее Скорине уже выходил сюжет в программе «Добро пожаловаться».
С тех пор ряды недовольных растут, о чём говорит исписанная негативными отзывами книга замечаний и предложений.
И, если все недовольные клиенты объединятся, и составят обращение в Мингорисполком, мастер вполне может лишиться лицензии на ремонт автомобилей.
Дарина Гулюта:
Из всего, что сегодня здесь происходило, можно сделать вывод. Из тех документов и пояснений исполнителя можно сделать вывод, что, действительно, стоимость услуг в полном объёме не была согласована с потребителем.
Стоимость работ была в акте завышена.
Несмотря на те суммы, которые были указаны изначально в заявке на проведение работ.
Наблюдая эту историю, Остап Бендер, наверняка, ощутил бы приступ неконтролируемой зависти. Ряд нарушений и твёрдая уверенность в своей безнаказанности. И пусть сегодня железный конь Глеба находится в стадии недвижимости, прийти к общему знаменателю всё же удалось.
Дражайший мастер предложил починить и собрать, разобранный ныне автомобиль за уже внесённую сумму, пообещав ничего больше не накручивать и оформить гарантию на выполненные работы. Есть возможность у Глеба, и отказаться от услуг горе-профессионала. Выбор за потребителем.