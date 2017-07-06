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«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана

06 июля 2017 19:50
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Если человек врёт за деньги, то такая ложь обманом не считается. А является одним из видов предпринимательской деятельности. Подобная логика бизнесменов понятна.

Но как быть тем, кто не готов платить за обман?

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -1

Антигероями не рождаются, ими становятся. Эту истину подтверждает и история о небезызвестной в кругах обиженных клиентов автомастерской. Неделю назад минчанин Глеб заметил, что в его автомобиле увеличился расход масла и обратился за квалифицированной помощью к индивидуальному предпринимателю Сергею Скорину. Лучше бы, не обращался.

Глеб Цыпленков:
По диагностике они мне ничего конкретно не сказали. Просто назвали какие-то цифры. Сказали, требуется ремонт двигателя и ремонт топливной аппаратуры.

Была цифра окончательная – около 700 у.е.

Через два дня он мне позвонил и сказал привезти задаток на запчасти.

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -4

Надо полагать, работник гаечного ключа и виртуоз шиномонтажа сразу смекнул, что перед ним «чайник». И включил, как говорится, счётчик. Сумма за ремонт росла в геометрической прогрессии. За два дня с 1 500 тысяч она выросла до 3 000 рублей.

Решив, что такие драгоценные услуги ему не по карману, клиент предпочел расторгнуть договор. Да и машине Глеба, ни много ни мало, 20 лет, и она попросту не стоит столько, сколько хотел за ремонт Сергей Скорин.

Глеб Цыпленков:
Пришёл. Счёт уже стоял 1,5 тысячи долларов, практически, за его ремонт. Я потребовал деньги назад, потребовал вернуть автомобиль. Написал заявление на прекращение договорных отношений. На что получил отказ.

Затем мужчина потребовал книгу замечаний и предложений, на что также получил отказ.

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -7

Далее в мастерскую неоднократно приглашался участковый. Однако, как говорится, воз и ныне там. Ни денег, ни машины Глеб не получил. Потом был звонок на «горячую» линию телеканала и сегодня юрист программы внимательно изучает документы.

Дарина Гулюта, юрист:
Предъявленные документы не соответствуют требованиям, в заявке выполненных работ нет четко сформулированных видов работ. Работы, написанные от руки, являются нечитаемыми.

Кроме того, проставленные суммы являются также нечитаемыми.

Подпись под набором цифр также не свидетельствует о том, что потребитель давал согласие на покупку запчастей и на проведение данного вида работ. Ввиду того, что документы оформлены ненадлежащим образом, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата всей уплаченной суммы.

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -10

Дабы не попасть в сети тотального обмана, опытные автовладельцы советуют обращаться только в проверенные СТО, присутствовать при проведении ремонта и требовать оформления всех документов.
Относительно документов Глеба возникли вопросы и у нас. Директор СТО дважды провёл внесенную потребителем сумму по разным документам. Первый раз – как оплату за работы, во втором случае – как средства на покупку запчастей. Значит ли это, что взяв 1 500 рублей у молодого человека, Сергей Скорин изначально рассчитывал получить ещё столько же? До поры до времени, не сообщая клиенту.

Ольга Пискарёва, СТВ:
Сейчас мы идём на станцию технического обслуживания для того, чтобы  поинтересоваться у мастеров, всё-таки, за какие работы у Глеба взяли деньги.

Виновник событий нам, мягко сказать, не обрадовался.

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -13

Долго обслуживал клиента. Убегал в офис. Затем вновь возвращался. В конце концов, остатки здравого смысла взяли вверх и диалог состоялся. Интеллектуальным его не назовёшь, а вот содержательным – вполне. Ряд нарушений налицо.
Сергей Скорин, директор СТО:
-Залоговая – та, которая была предназначена для покупки запчастей на этот автомобиль
-Какая сумма?
-708 рублей
-708 рублей залоговая стоимость?
-Да
-Вы уверены?
-Я не уверен
-Почему Вы брали тогда эти деньги?
-Чтобы работать, чтобы чинить машину всю
-Вы взяли деньги за работу или за запчасти только?
-Пока за работу
-Хорошо. А вот эти деньги где?
-Эти деньги не давались
-А зачем Вы заполняли эти документы, если деньги не давались?
-Они хотели все эти запчасти поставить
-То есть, стоимость ремонта уже будет в два раза дороже?
-Конечно!

Несмотря на заверения мастера, что Глеб – единственный негативно настроенный клиент, репутация СТО, в общем, и у мастера, в частности, оставляет желать лучшего. 

Семь лет назад о техническом кудеснике Сергее Скорине уже выходил сюжет в программе «Добро пожаловаться».

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -16

С тех пор ряды недовольных растут, о чём говорит исписанная негативными отзывами книга замечаний и предложений.

И, если все недовольные клиенты объединятся, и составят обращение в Мингорисполком, мастер вполне может лишиться лицензии на ремонт автомобилей.

Дарина Гулюта:
Из всего, что сегодня здесь происходило, можно сделать вывод. Из тех документов и пояснений исполнителя можно сделать вывод, что, действительно, стоимость услуг в полном объёме не была согласована с потребителем.

Стоимость работ была в акте завышена.

Несмотря на те суммы, которые были указаны изначально в заявке на проведение работ.

«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана -19

Наблюдая эту историю, Остап Бендер, наверняка, ощутил бы приступ неконтролируемой зависти. Ряд нарушений и твёрдая уверенность в своей безнаказанности. И пусть сегодня железный конь Глеба находится в стадии недвижимости, прийти к общему знаменателю всё же удалось.

Дражайший мастер предложил починить и собрать, разобранный ныне автомобиль за уже внесённую сумму, пообещав ничего больше не накручивать и оформить гарантию на выполненные работы. Есть возможность у Глеба, и отказаться от услуг горе-профессионала. Выбор за потребителем.

# общество # Автомобили

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