Орша как экономический центр Беларуси: какая модернизация придет в город и сколько нужно ждать этих преобразований

Внимательный зритель на этой неделе заметил несколько новостей с оршанской пропиской. Орша – исторический город и «восточные ворота страны» – трижды в последнее время упомянута Александром Лукашенко в проблемном контексте. Даже во время Послания Президента к народу и парламенту.

Так что же это за город?

Первое упоминание об Орше – в Повести временных лет: без буквы «о», правда, просто Рша. Там был захвачен в плен князь Ярослав (Чародей) братьями-славянами и посажен в тюрьму без дверей под Киевом. Кому интересно, почитайте.

Орша находится на стыке дорог «Европа-Россия-Украина», и, естественно, все войны через этот город прокатились. Самые яркие сражения: битва под Оршей, 500 лет назад, когда войска Великого княжества Литовского одолели русскую армию. Далее: в 1812 году французы захватили и потом сожгли Оршу. Во время Великой Отечественной немцы оккупировали город. И, кстати, под Оршей первые залпы произвела легендарная «Катюша».

Теперь – экономика. 200 лет назад тут было лишь одно промышленное предприятие, которое добывало известь. Но после открытия железнодорожной линии из Смоленска в Брест, а также из Петербурга в Одессу произошло бурное развитие города. И, как свидетельствует словарь Брокгауза и Ефрона, в конце XIX – начале XX веков в Орше было уже 15 фабрик и заводов. А сегодня их гораздо больше.

И нынешнее состояние предприятий и в целом ситуации в регионе вызывает тревогу. В Оршу выехали депутаты, премьер-министр, глава Администрации Президента, на этой неделе провели выездное заседание президиума Совмина. И наш специальный корреспондент Анастасия Бенедисюк тоже побывала в этом городе. Давайте посмотрим сюжет.

Первые залпы легендарной «Катюши», партизан, Герой Союза посмертно Засловнов, честь и совесть белорусской литературы Караткевич. И Спиридон Соболь. Тот самый, который, собственно, и напечатал первый для славян букварь здесь, на родной земле. Пожалуй, ряд ассоциаций с Оршей можно, да и нужно продолжать. Но сегодня все чаще это «какой сложный регион», «безработица» или, к примеру, «воссоздать из пепла». Пожалуй, пора пройтись по буквам.

Он строил Оршанский инструментальный завод в начале 70-х годов еще прошлого века. И это, пожалуй, единственная причина, по которой Олег Борисов до сих пор не сменил место работы. В лучшие времена здесь трудились почти три тысячи человек, сегодня – лишь 436. На заре развития станкостроения необходимость в этом предприятия диктовал рынок. С гигантскими объемами производства один Свердловский завод уже не справлялся. Затем развалился Союз, пропали заказчики. Многих сегодня не существует вовсе.

Николай Улитенок, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Оршанский инструментальный завод»:

Резко повысилась конкуренция как с Востока, так и с Запада. Насколько нам известно, в Западной Европе существует 78 подобных предприятий.

Хоть какой-либо здоровой конкуренции от Оршанского инструментального сегодня ждать не приходится, оборудование так и осталось с прошлого столетия. В 2013 году попытка модернизировать производство была: взяли кредиты, закупили технику, но погасить заем не смогли, банку пришлось все арестовать. Только представьте: чтобы выполнить денежные обязательства, завод должен целый год работать без каких-либо расходов.

Юрий Мотин, заместитель директора по безопасности, режиму, идеологической работе и социальным вопросам ОАО «Оршанский инструментальный завод»:

Конечно, главная задача – сохранить рабочие места, чтобы люди не оказались на улице.

Сергей Матюшевский, заместитель директора по развитию ОАО «Оршанский инструментальный завод»:

Для комплексной модернизации предприятия, включающей закупку оборудования, модернизацию имеющихся площадей либо строительство новых (это еще обсуждается), понадобится около 60 миллионов долларов.

18 месяцев – обнадеживающий прогноз по изменению ситуации на заводе. На неделе с бизнес-планом ознакомились и в правительстве. В Орше прошло выездное заседание Совмина, правда, за закрытыми дверями.

Новый завод, современная технологическая линейка, а жизнь все не сахар. 2700 тонн бисквита в год могут делать на «Сладкой стране». Делают половину. Лишь 10% внутреннего рынка у этой кондитерской мастерской, остальное «к чаю» из России и Украины. Дискриминации отечественных производителей в магазинах быть не должно, – уверены в правительстве.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Вы должны быть узнаваемыми. Можно отвести большую полку, но все будут спрашивать продукт вашего конкурента. Вы должны соответствовать тому месту, которое хотите завоевать.

О сложной ситуации в регионе не единожды только за последние два месяца говорил и Президент Лукашенко. Здесь и модернизация инструментального завода, и создание крепкого агрохолдинга в Копысе. На образцовый уровень район должны выйти уже к концу года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо прежде всего обратить внимание на промышленные предприятия. Они все должны быть восстановлены. И люди должны там работать. Это приведет к решению трех основных социальных вопросов – занятости, заработной платы, еще и отразится на ценообразовании, на ценах в магазинах и так далее.

До трех тысяч новых рабочих мест, иностранные инвестиции и привлечение туристов – это все позволит реализация другого проекта. Новый мультимедийный промышленно-логистический центр строят в Болбасово.

Выгодное логистическое расположение позволило Орше стать транзитным коридором. Сразу в шести направлениях работает здешний железнодорожный вокзал. Его еще называют «северными вратами Беларуси». До семи тысяч человек в день проходит через них ежесуточно.

Масштабная реконструкция стальной магистрали завершилась в 2014 году. А в прошлом обновили один из парков. Ручной труд заменили компьютеры, обновление коснулось и семи километров жд-путей. На месте болота – сразу 27 стрелочных переводов. Это значительно увеличивает количество принимаемых вагонов.

Виктор Автономов, начальник станции «Орша» минского отделения БЖД:

Это проект «Шелкового пути». Это парк, который используется именно для пропуска тех поездов, которые следуют транзитом через Республику Беларусь.

Но и на этом работу на железке не прекращают, сейчас вовсю идет оснащение вот такими электронными справочниками. Чтобы никаких очередей и только информация из первых уст.

Кирилл Машарский, начальник вокзала «Орша» минского отделения БЖД:

При помощи одной кнопки вызова операторов мы будем выходить в удаленный доступ общения с оператором, который будет находиться в могилевском колл-центре.

Кроме того, оршанский жд-вокзал теперь и альтернатива гостиницам. 10 номеров, есть и люкс-класса. Свободных мест нет.

Владимир Лядук:

Мы едем из Петрозаводска. Это очень далекий путь, с детками. И поэтому нужно где-то отдохнуть, умыться, привезти себя в порядок. Это очень здорово.

Куда более здорово, точнее здорово в Орше станет уже в 2017 году. Пять лет продолжается стройка нового корпуса больницы. Бодро начали, потом – финансовые трудности, теперь вот новый качественный и количественный рывок. Деньги выделили за счет оптимизации здравоохранения в области в целом.

Владимир Плыткевич, главный врач УЗ «Оршанская центральная поликлиника»:

Нам, наверное, повезло, что в Послании белорусскому народу 2016 года глава государства Александр Григорьевич Лукашенко обратил внимание на то, что строится корпус в центре города. И, естественно, сказал, что надо приложить старания, чтобы закончить, потому что этого ждут жители. Корпус сам по себе вместит и кардиологическое отделение, глазное отделение, современное операционное, здесь будут гемодиализные больные. То есть все самое современное.

Сегодня в Орше проживает более 16 тысяч человек, но, судя по всему, экономическая картина сказывается-таки на настроениях местных. Демографические ножницы, которые долгое время неуклонно смыкались, в последний год сменили угол. Смертность в регионе на том же уровне, а вот показатель рождаемости стал меньше.

Владимир Плыткевич, главный врач УЗ «Оршанская центральная поликлиника»:

Наш центр является межрайонным. И сюда приезжают рожать Дубровинский, Толочинский районы, Оршанский, Орша. Хотим показать, что материнство – это почетно.

Роман Артемович, невзирая на цветовую гамму своего наряда, родился настоящим богатырем – 4 килограмма 210 граммов и 57 сантиметров. Сегодня груднечку ровно неделя. Самое время, и это уже из опыта оршанцев, становиться на очередь в детсад.

Заднепровье-5. Новый район Орши. Вот уже пятый год здесь возводят садик. И уверяют, дескать, нормально это. Как здесь не вспомнить 18 месяцев – на инструментальный завод. Многие уже успели пойти в школу.

Андрей Загурский, начальник отдела образования Оршанского районного исполнительного комитета:

Почему так долго? Это, наверное, вопрос не ко мне, а больше к строителям. Но нам кажется, что прилагались все усилия. 95-процентная готовность – это высокий результат.

А это уже те, кем может гордиться вся Орша. Детская IT-академия. Сотни ребят. Есть и лучшие техники в области. И все при тесном сотрудничестве с Парком высоких технологий.

Ученик IT-академии:

Хочется быть программистом, но музыкантом тоже хочется. Занимаюсь ли я еще музыкой? Нет, но всему будет свое время.

Олег Смирновский, заместитель председателя Оршанского райисполкома:

Мы стремимся к тому, чтобы та молодежь, которая сегодня живет, учится в Орше, после того, как поступит в вузы, к сожалению, их нет у нас, чтобы она возвращалась в родной город.

Орша – крупный промышленный и сельскохозяйственный регион. Потенциал есть, главное правильно его задействовать. Сегодня это основная задача и нового председателя исполкома. 12 мая на эту должность назначен Леонид Пеньковский. Кстати, трудовую деятельность он начинал именно в Оршанском районе: восемь лет руководил Бешенковичами.

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Действительно, мы, может, более точечно занимались отдельными предприятиями. Вот такой комплексный подход к рассмотрению не только местных органов управления, но действительно с участием отраслевых Министерств, правительства, позволит нам решить вопросы, поставленные в плане социально-экономического развития.

Модернизировать завод, сдать детсад и корпус больницы, построить новый логистический центр, привлечь инвесторов и туристов. И все это уже не заоблачное будущее. Ведь, по сути, то самое будущее и есть лучший показатель работы, которую теперь уже проверят от А до Я.