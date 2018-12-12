«Его помнят, узнают его дома»: архитектору Шабуневскому посмертно присвоено звание «Почётный гражданин Гомеля»

Новости Беларуси. Известному белорусскому архитектору Станиславу Шабуневскому 12 декабря присвоено звание «Почетный гражданин Гомеля», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рубеже XIX и XX веков Станислав Шабуневский стал главным архитектором бурно развивавшегося города, заложив основу облика центральной его части. До наших дней сохранилось более двух десятков его работ: от зданий мужской классической гимназии, Орловского и Виленского банков до бывшей земской больницы и госпиталя, в которых и сегодня располагаются корпуса больницы скорой медицинской помощи.

Благодаря усилиям архитектора, которому в этом году исполнилось бы 150 лет, в Гомеле появился и первый городской водопровод.