Радостные моменты. Детскому онкоцентру в Боровлянах подарили комплекты постельного белья и игрушки
Новости Беларуси. Улыбки сквозь боль. Для детского онкоцентра в Боровлянах волонтеры, а по совместительству владельцы магазина тканей и текстильной мастерской, подготовили несколько десятков комплектов постельного белья и мягкие игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На добрые дела ушло 340 метров ткани и две недели работы. По особому подошли к выбору цвета изделий. Для маленьких пациентов вместо привычных белых – красочные комплекты.
Алина Комейко:
Здесь действительно очень тяжело находиться. Для поддержки людей, которые сюда часто приходят, поддерживают их и морально, и приносят детям подарки, это, конечно, вызывает улыбку.
Клоуны, благотворительные организации – очень важно показывать детям, что в их жизни, кроме всяких анализов, катетеров и операций, есть еще и положительные моменты.
Алина Пантелеева, совладелец магазина тканей:
Когда мы открывали магазин – это было год назад – мы изначально хотели часть своей прибыли отдавать на социальные проекты, социальное предпринимательство. Поэтому мы очень рады, что нам удалось воплотить в жизнь этот проект.
К слову, социально ответственный бизнес – тенденция последних лет. А предновогодние праздники как нельзя лучше располагают к добрым делам.