Радостные моменты. Детскому онкоцентру в Боровлянах подарили комплекты постельного белья и игрушки

Новости Беларуси. Улыбки сквозь боль. Для детского онкоцентра в Боровлянах волонтеры, а по совместительству владельцы магазина тканей и текстильной мастерской, подготовили несколько десятков комплектов постельного белья и мягкие игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На добрые дела ушло 340 метров ткани и две недели работы. По особому подошли к выбору цвета изделий. Для маленьких пациентов вместо привычных белых – красочные комплекты.

Алина Комейко:

Здесь действительно очень тяжело находиться. Для поддержки людей, которые сюда часто приходят, поддерживают их и морально, и приносят детям подарки, это, конечно, вызывает улыбку.

Клоуны, благотворительные организации – очень важно показывать детям, что в их жизни, кроме всяких анализов, катетеров и операций, есть еще и положительные моменты.