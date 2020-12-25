«Ждал прихода «Ласкового мая» 5 или 6 часов». Ведущие «Нового утра» рассказали, как пришли на ТВ и о курьёзных случаях в эфире

Утро начинается не с кофе. Уже который год наша программа заряжает телезрителей бодростью и хорошим настроением на целый день. Каждый выпуск – это полезные советы, гороскоп, погода, интервью с интересными гостями. Но главная визитная карточка «Нового утра» – яркие ведущие.

Мы отправились на съемку программы, чтобы узнать все секреты закулисной жизни. На площадке Александра Каштанова и Александр Меженный.

Александра Каштанова, ведущая:

Я работаю, наверное, с университета, лет девять. Я пришла на практику, начинала с утренней программы как корреспондент, мы снимали рубрики, монтировали сюжеты, писали тексты, ездили на всевозможные съемки. Когда открылся кастинг, я решила, что тоже попробую. Первый раз не получилось пройти, второй раз – тоже не очень все сложилось гладко, а вот на третий раз уже все прошло на ура. И постепенно я стала вести программу, уже лет семь мы нашей утренней семьей каждое утро просыпаемся, будим наших любимых телезрителей и встречаем каждый день в хорошем настроении.

Александр Меженный впервые попал под прицелы объективов в рубрике «Танцплощадка». Съемочный процесс увлек профессионального хореографа, и закрутилось.

Александр Меженный, ведущий:

Слежу за тем, чтобы мне было интересно включить телевизор утром и получить какое-то настроение, а уже потом информацию и далее. За сменой декораций последовала и смена кнопки. Программа начинала свой путь на телеканале СТВ. Теперь «Новое утро» будит зрителей на РТР-Беларусь. За 15 лет эфиров не обошлось и без курьезных случаев.

Александра Каштанова:

Самое забавное происходит, когда приходят с животными. К нам приходили и с попугаями, и с пингвинами, и с гусями. По моему, даже лошадь приводили в студию, если я не ошибаюсь, но самое интересное было, когда огромный попугай во время интервью взлетел, его никто не мог поймать.