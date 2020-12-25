«Ждал прихода «Ласкового мая» 5 или 6 часов». Ведущие «Нового утра» рассказали, как пришли на ТВ и о курьёзных случаях в эфире
Утро начинается не с кофе. Уже который год наша программа заряжает телезрителей бодростью и хорошим настроением на целый день. Каждый выпуск – это полезные советы, гороскоп, погода, интервью с интересными гостями. Но главная визитная карточка «Нового утра» – яркие ведущие.
Мы отправились на съемку программы, чтобы узнать все секреты закулисной жизни. На площадке Александра Каштанова и Александр Меженный.
Александра Каштанова, ведущая:
Я работаю, наверное, с университета, лет девять. Я пришла на практику, начинала с утренней программы как корреспондент, мы снимали рубрики, монтировали сюжеты, писали тексты, ездили на всевозможные съемки. Когда открылся кастинг, я решила, что тоже попробую. Первый раз не получилось пройти, второй раз – тоже не очень все сложилось гладко, а вот на третий раз уже все прошло на ура. И постепенно я стала вести программу, уже лет семь мы нашей утренней семьей каждое утро просыпаемся, будим наших любимых телезрителей и встречаем каждый день в хорошем настроении.
Александр Меженный впервые попал под прицелы объективов в рубрике «Танцплощадка». Съемочный процесс увлек профессионального хореографа, и закрутилось.
Александр Меженный, ведущий:
Слежу за тем, чтобы мне было интересно включить телевизор утром и получить какое-то настроение, а уже потом информацию и далее.
За сменой декораций последовала и смена кнопки. Программа начинала свой путь на телеканале СТВ. Теперь «Новое утро» будит зрителей на РТР-Беларусь. За 15 лет эфиров не обошлось и без курьезных случаев.
Александра Каштанова:
Самое забавное происходит, когда приходят с животными. К нам приходили и с попугаями, и с пингвинами, и с гусями. По моему, даже лошадь приводили в студию, если я не ошибаюсь, но самое интересное было, когда огромный попугай во время интервью взлетел, его никто не мог поймать.
Александр Меженный:
Я именно тот человек, который ждал прихода «Ласкового мая» пять или шесть часов. Все время что-то у них откладывалось, потом они застряли в лифте, потом не могли доехать. В конечном итоге уже все сроки вышли, программа давно перестала писаться, моя соведущая уехала, потому что ей куда-то было нужно, я один ждал в гримерке группу «Ласковый май» для того, чтобы задать им ряд вопросов.
Дорога длиною в 20 лет. Мы продолжаем этот путь вместе с любимым зрителем.