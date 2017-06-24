«Лучше все знать, но не все попробовать»: встреча защитника Брестской крепости и участника военной реконструкции

А теперь о тех днях, когда умирали за Родину. 22 июня – историческая, трагическая дата – фашистская Германия напала на Советский Союз. В Беларуси особо чтят все связанное с Великой Отечественной войной. 22 июня началась легендарная оборона Брестской крепости. Истории реальных участников легли в основу книг и фильмов… Сын полка Петр Котельников, которому тогда было 13, и 15-летний наш современник Женя Нестерук, увлеченный реконструкцией боев, встретились в день начала войны в Бресте. Организовала встречу наш корреспондент Алена Сырова.

Петр Котельников, защитник Брестской крепости:

Выстрелы. На той стороне Буга были установлены крупнокалиберные орудия, минометы – их насчитывалось около 1000 единиц. И вот в один момент в те же 4 часа дали команду открыть огонь по крепости. Все это грохотало, все это было в огне, в дыму.

Это сегодня Петр Павлович Котельников точно знает, сколько и каких снарядов предназначались ему и еще тысячам воскресным утром 22 июня 41-го. А тогда, 13-летним мальчишкой, он мечтал стать музыкантом и надеялся, что разбудивший его гул самолетов – лишь внеплановые учения, но летевшие с неба снаряды оказались боевыми.

Петр Котельников:

Была пробита крыша, был пробит потолок в нескольких местах. Обрушился потолок, обрушилась часть стены. Появились погибшие. Мы побежали в сторону трехарочных ворот. Постоянно то в одном месте, то в другом рвались снаряды. Я почувствовал удар в голову, упал и на какое-то время потерял сознание. Бойцы помогли мне подняться, и вместе с ними я оказался в соседней казарме.

Он до сих пор помнит поименно всех, кто был рядом в те слившиеся воедино ночи и дни.

Петр Котельников:

Петя Клыпа, Коля Новиков, Петя Васильев. И все последующие дни мы находились вместе. Мы знали, что в Южном городке танковая дивизия. В Северном городке тоже воинские части, артиллерийский полк и думали, придут нам на помощь, но этого не произошло, они не смогли сюда подступиться. Крепость была окружена.

Единственный из ныне живущих защитников Брестской крепости сегодня уже в почтенном возрасте, слабо видит, но по памяти верно указывает расположение казематов и точно знает, сколько шагов от них до воды…

Петр Котельников:

Горячий воздух, дышать было трудно, дети плакали. И воды в дневное время достать было практически невозможно. Немцы обнаружили нас, вели постоянный огонь. И видно было: плывет человек и пошел ко дну.

Евгений Нестерук, участник военной реконструкции в Брестской крепости:

Эту река я называю красной, потому что в ней погибло очень много человек, это были те, кто просто тянулся к воде, тянулся к жизни. Но, к сожалению, она ничем им не помогла. На противоположной стороне стояли пулеметы и обстреливали буквально каждый сантиметр.

Он – не свидетель, но хранитель тех страшных событий. Евгений Нестерук сегодня словно бы прошел сквозь десятилетия. Четыре года он увлекается военной реконструкцией.

Евгений Нестерук:

Реконструкторы – это люди, направленные с одной целью: показать, что было на самом деле. Те муки и страдания нашего народа в годы Великой отечественной войны.

Чтобы их «сражение» не стало просто театральной постановкой, они долго изучают, выясняют и собирают сведения о том, что носили, где стояли, и как говорили в военные времена.

Евгений Нестерук:

Я – человек, который не хочет забывать историю и хочет доносить ее другим. Если я что-то перестану делать в своей жизни… Да, что там я?! Если все перестанут, вдруг мы перестанем инсценировать эти бои, пройдет поколение, все будут тыкать в экранчики, в планшеты, всем будет глубоко не до того и все забудут про то, что было на наших землях. А я не хочу, чтобы случилось подобное.

Потому и дружит, и служит, и умирает на поле боя каждый раз по-настоящему.

Евгений Нестерук:

Когда мы бежали по полю боя с моими, можно сказать, однополчанами, мы вместе падали. И я, когда упал, думал, лишь бы не подошла ко мне моя мать. Смерть сына для нее, я думаю, была бы самым большим горем. Она подошла, ровно шла, не хотела ко мне подходить вообще, но нашла именно меня. Это ничем не передать.

Как и не передать словами ценность нового мирного рассвета, гусиный клин в зарозовевшемся небе…

Петр Котельников:

Наверное, потому, что я счастливый, я не знаю, или Бог дал – остался я жив здесь.

Евгений Нестерук:

Как говорили раньше, лучше все знать, но не все попробовать. И это очень уместно.