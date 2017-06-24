«Все, я пошла рожать!» Как работают беременные телеведущие и журналистки телеканала СТВ

Ратные подвиги мужчин чтили во все времена. Не меньшего уважения достоин материнский героизм. В телевизионной жизни отвагу проявляют… беременные женщины в прямом эфире. Как правило, сии подробности остаются за кадром. А мы вдруг решили рассказать о героических журналистках и телеведущих телеканала СТВ, преданных своей профессии настолько, что прямо в эфире готовы произвести на свет не только новости… В необычное закулисье проведет нас Илона Волынец.

С первыми петухами она спешит рассказать стране первые новости. 6 утра, привычный эфир, Екатерина Литвинова как всегда бодра и энергична.

Екатерина Литвинова, ведущая СТВ:

Было страшно, когда все только начиналось, и я была одна, а теперь вдвоем нам вместе веселей.

И речь не о режиссере или операторе. Просто теперь в эфире ведущая работает не одна, но об этом телезритель вряд ли догадывается.

Екатерина Литвинова:

Ты озвучиваешь новость какую-то хорошую, то кое-кто дает о себе знать и ему нравится.

На телевизионной площадке малыш будет не то, что с пеленок – с утробы матери. У самой же Кати на работе ничего не изменилось, разве что, с интересным положением изменилось положение нарядов в гардеробе.

Екатерина Литвинова:

Это платье, в котором я была в первых выпусках, а сейчас оно мне не подходит по моим новым стандартам.

И кто сказал, что теперь они не идеальны?! «90-60-90» у Литвиновой были всегда, она – успешная модель, первая красавица страны, Мисс Беларусь-2006. Супермоделью, шутит Катя, стать просто, а вот супермамой еще надо суметь.

Екатерина Литвинова:

Ради такого счастья можно и фигуру потерять и потом ее вернуть.

С любимой профессией расставаться ведущая не спешит. А на вопрос: сколько еще готова быть в эфире, отвечает…

Екатерина Литвинова:

Пока не приедет скорая.

Со съемок в роддом едва не уехала и еще одна ведущая телеканала СТВ. Нина Богданова, мама двоих сыновей, свою «телевизионную» беременность вспоминает как один из самых интересных этапов жизни.

Нина Богданова, ведущая СТВ:

Первое время я всегда прикрывалась папочкой, и все время фронтально, никогда не поворачивалась бочком. То есть видно было, что я беременная, когда чуть ли ребенок не толкал эту папку.

Говорят, с детьми нужно общаться еще до рождения. Одним малышам включают классическую музыку, другим читают сказки. Сыновья же Нины Богдановой готовились появиться на свет под репертуар проекта СТВ «Звездный ринг».

И судя по нынешней активности мальчишек, ТВ-драйв пошел им только на пользу.

Нина Богданова:

Раньше, в советские времена беременность и декрет означали, что ты выпадаешь из телеэфира. Сейчас такое лояльное время, спасибо руководству, которое относится к этому не как к болезни. Быть беременной в кадре и на работе – это модно.

Что ни проект, то пополнение в семействе. Так, у администратора СТВ Анны Анисимовой-Сармонт рождение детей совпало с каждым запуском телешоу «Поющие города». 3 сезона – три сына.

Анна Анисимова-Сармонт:

Чувствовала, что вокруг меня интересные люди, яркие декорации, талантливые ребята из поющих городов. Это все наполняло меня творческим зарядом перед родами.

Неудивительно, что молодая мама продолжает и сейчас хлопотать как на домашней, так и на телевизионной кухне.

Анна Анисимова-Сармонт:

Запустился проект «Золотая коллекция белорусской песни», и мы не отстаем, ждем четвертого.

А вот Екатерину Забенько мы чуть успели словить в стенах роддома. Ведущая на последнем месяце беременности и, без преувеличения, может родить в любую секунду.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Есть все шансы родить в прямом эфире, потому что схватки вот-вот начнутся…

Бессменное лицо СТВ, репортер, ведущая, она до последнего месяца беременности радовала телезрителей прямыми эфирами. При этом с легкостью справлялась с ролью руководителя программы «Столичные подробности».

Екатерина Забенько:

Я подумала, мне будет интересно рассказывать своему ребенку: смотри себя в прямом эфире. Видео-то все сохраняется на нашем любимом сайте ctv.by. Есть такое понятие, как телепузик, кому как не мне ходить с телепузиком на работу.

А пока телепузик наворачивает круги вокруг родильного отделения. Кстати, символично, что Катя и сама родилась в этом же роддоме.

Екатерина Забенько:

Если б я знала, что так хорошо рожать, я б уже раньше родила. А то только в эфирах рассказываем, какая поддержка материнства. Я все слушала и сама это объявляла в эфире. И думаю: подождите. Что-то не срастается, оказывается, надо было забеременеть самой, чтобы почувствовать все эти блага. Беременной быть хорошо, беременной быть легко.

А насколько легко освоить профессию мамы, Катя узнает совсем скоро. А это уже новая тема для сюжета как по ту, так и по эту сторону экрана…

Екатерина Забенько:

Все, я пошла рожать, ребята, пока!

28 июня Екатерина Забенько стала мамой (подробности).

Илона Волынец, корреспондент:

Мы откладываем любимые туфли на каблуках в сторону. И надеваем совсем нелюбимое, зато на несколько размеров больше платье. И мы даже готовы пожертвовать своей карьерой. Ведь главное предназначение любой женщины – стать мамой!