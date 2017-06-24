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12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку

24 июня 2017 17:01
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Новости Беларуси. Качели для Гулливера. Гигантское сооружение для развлечения детей и взрослых смастерил Владимир Хацкевич из деревни Вяжище. Ее дома растянулись вдоль трассы Витебск–Бешенковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И проезжающие не раз останавливались здесь, чтобы покататься на необычном аттракционе или просто сфотографироваться на их фоне.

И столяр, и плотник, и кузнец. Владимир Хацкевич – мастер на все руки. К любимому делу привлекает сына Николая, у которого уже своих детей двое.

12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку-1

Владимир Хацкевич, житель деревни Вяжище:
Металл и объективное дерево – для этого годы и чувства надо. Пока душой не поймешь, этого не добьешься.

Когда будешь с природой разговаривать на «ты», оно самостоятельно тогда придет, незаметно.

Приблизительно также ковался и флюгер в виде Бабы Яги на метле длиной более двух метров. Причем переделывали мужчины его четыре раза, пока не достигли желаемой масштабности.

12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку-4

Николай Хацкевич, житель деревни Вяжище:
Флюгер устанавливали – люди смотрели, интересно было. Машины ехали, останавливались. Рыбаки на рыбу едут, направление ветра смотрят, какая рыба будет клевать.

Масштабный флюгер установили не где-нибудь, а на вершине гигантских качелей.

Прекрасное место для отдыха одного Гулливера, целой семьи Хацкевичей или всей деревенской ребятни. Впрочем, покататься не прочь даже очень взрослые и совсем незнакомые люди.

12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку-7

Инна Хацкевич, жительница деревни Вяжище:
Приехал молодой парень. Сказал, что у мамы будет юбилей, не помню 60 или 70 лет, и мама с детства очень любит кататься на качелях. Мы договорились, привез через неделю маму. Мама от радости у нас тут плакала, сказала, что это самые лучшие качели в ее жизни. Она была в таком восторге, что мы радовались всей душой за эту женщину, это был для нее самый лучший День рождения.

Высота самих качелей – 7,5 метров, с флюгером – все 12.

12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку-10

На создание одного только проекта у Владимира Хацкевича ушло несколько месяцев.

Владимир Хацкевич:
Эти все углы высчитал Леонардо да Винчи, «Золотое сечение». Но здесь один момент – здесь просто космический угол, который вес и противовес одновременно с одинаковой силой друг другу сопротивляется. То, что они как бы на вид ничем не держатся, на самом деле сложно даже забороть.

На грандиозное сооружение ушло 5 кубов древесины (этого хватило бы на 20 дверей или почти целый сруб для бани).

12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку-13

Но жизнь 130-летних елей дедушка продолжил именно таким образом, чтобы его творение увидели еще и правнуки.

Анастасия Бут, СТВ:
Гигантские качели дедушка подарил своему первому внуку, Алеше. А с появлением Сашеньки родилась новая идея: построить масштабную избушку на курьих ножках. Совсем скоро она появится рядом.

# общество # Николай Хацкевич # Фотофакт # Необычное # Анастасия Бут # Владимир Хацкевич # Инна Хацкевич

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