12-метровые качели с флюгером: мастер из-под Бешенковичей сделал необычный подарок внуку

Новости Беларуси. Качели для Гулливера. Гигантское сооружение для развлечения детей и взрослых смастерил Владимир Хацкевич из деревни Вяжище. Ее дома растянулись вдоль трассы Витебск–Бешенковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И проезжающие не раз останавливались здесь, чтобы покататься на необычном аттракционе или просто сфотографироваться на их фоне. И столяр, и плотник, и кузнец. Владимир Хацкевич – мастер на все руки. К любимому делу привлекает сына Николая, у которого уже своих детей двое.

Владимир Хацкевич, житель деревни Вяжище:

Металл и объективное дерево – для этого годы и чувства надо. Пока душой не поймешь, этого не добьешься. Когда будешь с природой разговаривать на «ты», оно самостоятельно тогда придет, незаметно. Приблизительно также ковался и флюгер в виде Бабы Яги на метле длиной более двух метров. Причем переделывали мужчины его четыре раза, пока не достигли желаемой масштабности.

Николай Хацкевич, житель деревни Вяжище:

Флюгер устанавливали – люди смотрели, интересно было. Машины ехали, останавливались. Рыбаки на рыбу едут, направление ветра смотрят, какая рыба будет клевать. Масштабный флюгер установили не где-нибудь, а на вершине гигантских качелей. Прекрасное место для отдыха одного Гулливера, целой семьи Хацкевичей или всей деревенской ребятни. Впрочем, покататься не прочь даже очень взрослые и совсем незнакомые люди.

Инна Хацкевич, жительница деревни Вяжище:

Приехал молодой парень. Сказал, что у мамы будет юбилей, не помню 60 или 70 лет, и мама с детства очень любит кататься на качелях. Мы договорились, привез через неделю маму. Мама от радости у нас тут плакала, сказала, что это самые лучшие качели в ее жизни. Она была в таком восторге, что мы радовались всей душой за эту женщину, это был для нее самый лучший День рождения. Высота самих качелей – 7,5 метров, с флюгером – все 12.

На создание одного только проекта у Владимира Хацкевича ушло несколько месяцев. Владимир Хацкевич:

Эти все углы высчитал Леонардо да Винчи, «Золотое сечение». Но здесь один момент – здесь просто космический угол, который вес и противовес одновременно с одинаковой силой друг другу сопротивляется. То, что они как бы на вид ничем не держатся, на самом деле сложно даже забороть. На грандиозное сооружение ушло 5 кубов древесины (этого хватило бы на 20 дверей или почти целый сруб для бани).