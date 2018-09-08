Прямой эфир

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

08 сентября 2018 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На сцене городского Дворца культуры чествуют лауреатов конкурса «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почётного звания в 2018 году удостоены 13 человек. Это представители абсолютно разных отраслей и профессий: врачи и учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и бизнесмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие Минска. В зале работает и наша съемочная группа. Евгений Пустовой выходит на прямую связь со студией. Сколько человек претендовали на почётное звание?

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска-1

Лучшие люди столицы от машиниста метрополитена до хореографа уже получили награды из рук мэра столицы. Наш город такой, какие мы. А мы – такие. Инициативные, талантливые, трудолюбивые.

Чтобы было понятно, за что люди становятся «Минчами года» наша телекомпания подготовила о каждом герое видеовизитку. Педагоги и милиционеры, спортсмены и ученые, строители и заводчане. Почти все: либо представители рабочих специальностей, либо среднего управленческого звена. Всего 13 человек.

Антон Каленик из топ-200 лучших поваров мира поздравил столицу с Днём города

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска-4

Лучших из лучших выбрали из 118 человек. Выбрали в самих коллективах. Но о заслугах каждого знает лично мэр столицы. Андрей Шорец обратил внимание, что торжество проходит в обновленном городском Доме культуры и сама церемония изменилась – стала более душевной. О теплоте Минска говорят и «Минчане года».

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска-7

Алексей Ломать, машинист-инструктор бригад локомотивных Минского метрополитена:
Две линии Минского метрополитена у нас уже есть. Как вы знаете, у нас готовится третья линия. Я думаю, что от этого Минск только выиграет.

Сегодня же руководство города поздравило еще и самых трудолюбивых минчан. Их делегировали трудовые коллективы города. На сцене священники, врачи, учителя, бизнесмены. Вот сколько заслуженных людей живет в нашей столице.

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска-10

Ирина Селивёрстова, врач-кардиолог 10-й городской клинической больницы Минска:
Настроение праздничное, все так хорошо складывается. Я желаю всем нашим минчанам в этот день, и вообще в жизни, хорошего здоровья, настроения. Дух немножко захватывает, но положительные эмоции – всегда в плюс, это здоровье. Поэтому их много не бывает.

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска-13


Александр Чекмарёв, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Мы единственная такая форма частно-государственного партнерства, и мы делами доказываем, что это хорошая мысль. Которое наше правительство проводит для того, чтобы усовершенствовать саму систему управления и внести что-то новое. За 2,5 года мы вышли на самую высокую в отрасли по Министерству архитектуры и строительства среднюю зарплату – 1117 рублей. Это средняя зарплата по заводу.

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска-16

Александр Чекмарёв в бизнесе четверть столетия. Затем взялся за развитие слабого государственного предприятия. Зачем? Успешный управленец отвечает просто: большой город – это его малая родина. 

# День города в Минске # общество # Алексей Ломать # Ирина Селивёрстова # Александр Чекмарёв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак
08 сентября 2018 14:25

«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?
08 сентября 2018 13:54

Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать
08 сентября 2018 12:56

В чём прелесть подземного Минска рассказывает машинист метро Алексей Ломать