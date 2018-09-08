«Мотивация движет мной». Победителем соревнований по силовому экстриму в Минске стал солигорский шахтёр Александр Курак

Новости Беларуси. На площадке у Дворца спорта завершились соревнования по силовому экстриму – они уже стали традиционными для празднования Дня города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году за звание самого сильного боролись представители шести стран – Беларуси, России, Украины, Грузии, Литвы и Польши. Соревновались они в четырех дисциплинах. Стало известно имя самого сильного мужчины. Им стал Александр Курак. Сразу после соревнований он побывал в гостях у нашей выездной студии.

Яна Шипко, СТВ:

У нас в гостях победитель по силовому экстриму. Как вам удалось не только заявиться (насколько я знаю, у вас была травма), но и победить?

Александр Курак, победитель Международного турнира «Minsk Open Cup-2018»:

Да, у меня была травма. Получил ее на Чемпионате мира в Литве. У меня был отрыв трицепса. Но уже прошел месяц, залечил ее. Вопрос был, выступать или не выступать. Но мотивация движет мной, и я решил выступить на День города. И удачно выступил, занял первое место. Хотя не надеялся. Естественно, большое количество поклонников движет спортсменом. Спортсмен работает не за деньги, а за своих поклонников: когда много поклонников, это и есть самая большая мотивация. Яна Шипко:

Сегодня вы показывали настоящие чудеса, богатырскую силу демонстрировали, которую, кстати, знают и в мире. На какие рекорды пошли сегодня впервые? Что-то очень тяжелое тянули?